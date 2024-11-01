Edmundo Desnoes: la resistencia de la mirada

La imagen no reproduce el mundo: lo interpreta, lo distorsiona, lo inventa. Sin embargo, seguimos confiando en su aparente transparencia, como si mirar no fuera ya una toma de posición. Fue en el siglo XX cuando aprendimos, tarde, que observar también es un gesto político. Visionarios como el escritor cubano Edmundo Desnoes (La Habana, 1930 – Nueva York, 2023) lo entendieron desde siempre y lo dijo con la calma del que ha visto pasar revoluciones y exilios, y con la obstinación de quien, incluso en el desencanto ideológico, sigue mirando.