El edificio derrumbado en Madrid tenía un informe técnico desfavorable que advertía del peligro de desprendimiento de la fachada

El inmueble contaba con siete plantas y dos sótanos y fue comprado por una sociedad con capital saudí.

Los mejores derrumbes, en Madrid.
