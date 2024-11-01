«La edad media de casos de anorexia ha bajado y hemos atendido a una niña de 9 años»

Laura Barbadillo, psiquiatra referente en Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) en el Hospital Universitario Donostia, observa con preocupación cómo ha ido bajando la edad de las pacientes que ingresan con anorexia o bulimia en la unidad de psiquiatría infanto-juvenil del hospital. "La edad de los pacientes ha bajado muchísimo. Estamos viendo a la niña más pequeña en el hospital con 9 años, aunque no podemos decir que esto sea lo normal. La edad media de debut de la enfermedad se sitúa entre los 11 y 12 años. Aquí tenemos un problema".