La economía retrasa cada vez más la maternidad en España: la edad para tener el primer hijo ya supera los 33 años

Mientras que el 54% de las mujeres nacidas en los años 60 ya habían tenido al menos un hijo a los 29 años, en la cohorte de los años 90 esa proporción desciende al 24%. Y esto indica no solo que las mujeres son madres más tarde, sino también que tienen menos hijos a lo largo de su vida. Ahora, los españoles, sin importar la clase social o la región, optan por familias más pequeñas. El 77,3% identificó la falta de recursos económicos como la principal barrera. El número de nacimientos de madres de 40 años o más ha crecido exponencialmente.