La economía española sigue creciendo: ¿por qué le va tan bien al país?

Traducción del artículo original publicado recientemente en la CNBC. "El éxito de la economía española se basa en el alto nivel de consumo e inversión, así como en el turismo, los fondos europeos Next Generation y la inmigración. No se trata solo de turismo, sino también de servicios no turísticos. Estamos exportando más en términos de servicios a empresas de IT, servicios de contabilidad, servicios financieros, que lo que exportamos en términos de turismo: 100.000 millones de euros frente a 94.950 millones de euros en turismo".

| etiquetas: economía , pib , españa
#5 username
Se engrasa con lagrimas de facha
Fraktal #6 Fraktal *
#5 FACHOIL
#3 PatoWC_
Estamos nadando en billetes y no lo sabemos
Chinchorro #4 Chinchorro
#3 ¿Tú no? ¿Qué pasa, eres pobre?
#7 R2dC
Posiblemente por energía barata.

Y eso mismo explica por que la economía alemana se está frenando también. Es lo que tiene que te vuelen el NS2.
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Su campaña parece un tren de mercancías desbocado y sin frenos. ¿Por qué es usted tan popular?
#2 pandasucks
Porque Fakejoo no es presidente porque no quiere.
#9 Borgiano
Y es que España va muy bien
Va muy bien pa los de siempre
Pa'l banquero pa'l alcalde y para nuestro presidente
Pero pa'l que se lo curra, todo sigue igual de mal
No nos toques los cojones, ¡Iros todos a mamar!
#10 The_real_deal
#9 yo me compre ese disco en casette por que aun no tenia lector de cds
strike5000 #8 strike5000 *
Sí, a marchas forzadas...

El Gobierno saca pecho del aumento de la dependencia en España: 2,3 millones de personas cobraron el IMV en julio

laboralpensiones.com/el-gobierno-saca-pecho-del-aumento-de-la-dependen

Más de seis millones de trabajadores perdieron poder de compra en 2024

elpais.com/economia/2025-01-11/mas-de-seis-millones-de-trabajadores-pe

La OCDE avisa de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios en España

www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ocde-avisa-perdida-p
