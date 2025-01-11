La economía española sigue creciendo: ¿por qué le va tan bien al país?

Traducción del artículo original publicado recientemente en la CNBC. "El éxito de la economía española se basa en el alto nivel de consumo e inversión, así como en el turismo, los fondos europeos Next Generation y la inmigración. No se trata solo de turismo, sino también de servicios no turísticos. Estamos exportando más en términos de servicios a empresas de IT, servicios de contabilidad, servicios financieros, que lo que exportamos en términos de turismo: 100.000 millones de euros frente a 94.950 millones de euros en turismo".
Y eso mismo explica por que la economía alemana se está frenando también. Es lo que tiene que te vuelen el NS2.
Va muy bien pa los de siempre
Pa'l banquero pa'l alcalde y para nuestro presidente
Pero pa'l que se lo curra, todo sigue igual de mal
No nos toques los cojones, ¡Iros todos a mamar!
