La economía de Alemania está aún peor de lo que se pensaba: se ha descubierto que el PIB si sitúa por debajo de su nivel de 2019

La economía de Alemania está aún peor de lo que se pensaba: se ha descubierto que el PIB si sitúa por debajo de su nivel de 2019

El PIB del segundo trimestre se ha revisado del -0,1% al -0,3% Las revisiones dejan a la economía por debajo del nivel pre-covid La recuperación no llega y el optimismo parece 'autoimpuesto'. Doble estacazo para una economía alemana que, por mucho que la busque, no acaba de encontrar la luz al final del túnel. La revisión de los datos de producto interior bruto del segundo trimestre del año, publicados este viernes, no traen especialmente buenas noticias para la tradicional locomotora económica de Europa, en absoluta parálisis desde la pandemia

traviesvs_maximvs
Menudos vagos estos germanos, igual deberían trabajar más.
11
GEP_Gun
#1 y que les visite la troika de paso
3
Gnomo
#1 Llevo unos 12 años trabajando en Alemania y te diría que muchos de ellos sí que son unos vagos. Los españoles trabajamos muchísimo más
3
j-light
#11 He trabajado con alemanes y austriacos y desde luego que no trabajan más. Si puedo decir que los austriacos con los que he trabajado son más sinceros y planificadores que los españoles y que los alemanes.
2
Kasterot
#11 yo lo que he visto de trabajar con alemanes es que son muy buenos en su nicho.
Si es especialista en "tornillos" fuera de ahí ni le preguntes.
Aquí somos más de técnico en todo, especialista en nada.
0
Tunguska08Chelyabinsk13
Aún pueden postrarse un poco más ánte Trump, y regalarle unos cuantos miles de millones de euros más. :take: :take: :take:
8
yemeth
#5 Sí bwana nosotros pagaremos las armas que le vais a dar a los ucranianos aunque estemos en recesión jiji venga y tomad inversión a cambio de aranceles, yyy bueno y lo del Nord Stream qué le vamos a hacer, pelillos a la mar. Ah sí claro, y viva Israel y su genocidio en defensa propia, somos los mejores goyim maestro.
8
gadish
#5 tranquis, los ucros le van a bombardear las fábricas de Mercedes y Volkswagen, y eso seguro que los alemanes lo agradecen.
0
Khadgar
#5 Y besarle el culo a Israel un poco más, no seamos antimesitas. :troll:
1
Tunguska08Chelyabinsk13
#14 Pero eso tiene pocas consecuencias económicas. La UE de la mano de Alemania sobre todo es/era muy buena en la industria de bienes de equipo, maquinaría... en cambio hemos perdido los trenes que vinieron después, el de la industria de la microelectrónica, el de los servicios digitales y ahora el de la IA, muy probablemente de la mano de nuestro 'aliado' estadounidense. Y ahora parece ser que les viene la tormenta perfecta, autocomplazecia de la industria de los coches alemanes, fin de la…   » ver todo el comentario
1
z1018
Úrsula, dile a Tuump que suba más los aranceles, que nos vendan más armas, que siga sosteniendo una guerra insostenible y que nos venda el gas licuado más caro, que ese es el camino correcto
4
Cosmos1917
Se acabó el gas medio regalado de Rusia, se acabó el "milagro" alemán y con ello seguramente el principio del fin de la UE/Deutsche Bank que les ha permitido tener sometidos a los paises del sur.
4
Mauro_Nacho
Hay algo que me alegra que Alemania le vaya mal, es el dominio de Alemania sobre Europa, es también como nos miran por encima del hombro a los países del Mediterráneo.
Si le va mal a Alemania nos va a todos mal, pero son demasiadas cosas que lastran a Alemania, el agotamiento de la industria automovilística basada en el petróleo, la guerra de Ucrania, el romper con Rusia y la nueva política de aranceles de EE.UU.
Son demasiados factores negativos, no es algo conyuntural, es algo profundo.
Antes Rusia miraba a Europa, ahora Rusia mira a Asia.
Antes la relación de Alemania con Rusia era muy productiva, ahora hay un nuevo muro muy profundo.
2
javibaz
Tendrán que empezar a vender sus islas, tal y como pedían ellos a Grecia.
2
angelitoMagno
Aquí todo son risas hasta que la economía empeore algún más, se culpabilice a los inmigrantes y en un par de años tengamos a la ultraderecha gobernando en Alemania y Francia.
1
Verdaderofalso
Hace unos años les reventaron un gaseoducto, esta semana pasada se atento contra otro…
Poco les pasa
0
unodemadrid
Pero no había que decrecer? todo bien entonces.
1
security_incident
#13 Hay que decrecer con un plan, de forma ordenada. Es como si a alguien que tiene vértigo se le aconseja que deje de vivir en el piso 35 y en lugar de coger el ascensor o las escaleras, va y se tira por la ventana. Bajar, bajó y el problema de vértigo tb solucionó.
0
poyeur
#19 Un wago siempre trabaja lo menos posible ;)
1
Connect
Caray con Rusia :shit:
1
capitan__nemo
Parece que solo se crece aceptando inmigrantes en masa como España. En Alemania habran dejado de aceptarlos y por eso no crecen.
0
pinchos
Han vivido por encima de sus posibilidades :shit:.
1
chavi
No se que coño espera la UE que pase con la comisión que tiene....
0
manzitor
¿Necesariamente un país va peor si no crece?. Los alemanes viven peor?
0
unodemadrid
#16 Yo tengo un proveedor Alemán (Wago) y están trabajando menos horas, supongo que estarán cobrando menos también y si cobras menos...
0
Asimismov
¡Que den conciertos!
0
MoñecoTeDrapo
Adopta a un alemán. :troll:
Es coña, no me alegro de las desgracias ajenas y menos si no son tan ajenas.
0
pedrobotero
los nuevos pigs
0
alpoza
Pero en España vamos como un misil para arriba... esperemos que no sea de esos que luego caen hipersónicos. :roll:
0
unodemadrid
#4 Tienes que tener en cuenta que Alemania solo recibe 30000 millones de fondos next generation mientras que España 163000 millones.
0

