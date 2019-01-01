La economía de Alemania está aún peor de lo que se pensaba: se ha descubierto que el PIB si sitúa por debajo de su nivel de 2019

El PIB del segundo trimestre se ha revisado del -0,1% al -0,3% Las revisiones dejan a la economía por debajo del nivel pre-covid La recuperación no llega y el optimismo parece 'autoimpuesto'. Doble estacazo para una economía alemana que, por mucho que la busque, no acaba de encontrar la luz al final del túnel. La revisión de los datos de producto interior bruto del segundo trimestre del año, publicados este viernes, no traen especialmente buenas noticias para la tradicional locomotora económica de Europa, en absoluta parálisis desde la pandemia