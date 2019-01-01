La economía de Alemania está aún peor de lo que se pensaba: se ha descubierto que el PIB si sitúa por debajo de su nivel de 2019

El PIB del segundo trimestre se ha revisado del -0,1% al -0,3% Las revisiones dejan a la economía por debajo del nivel pre-covid La recuperación no llega y el optimismo parece 'autoimpuesto'. Doble estacazo para una economía alemana que, por mucho que la busque, no acaba de encontrar la luz al final del túnel. La revisión de los datos de producto interior bruto del segundo trimestre del año, publicados este viernes, no traen especialmente buenas noticias para la tradicional locomotora económica de Europa, en absoluta parálisis desde la pandemia
Si le va mal a Alemania nos va a todos mal, pero son demasiadas cosas que lastran a Alemania, el agotamiento de la industria automovilística basada en el petróleo, la guerra de Ucrania, el romper con Rusia y la nueva política de aranceles de EE.UU.
Son demasiados factores negativos, no es algo conyuntural, es algo profundo.
Antes Rusia miraba a Europa, ahora Rusia mira a Asia.
Antes la relación de Alemania con Rusia era muy productiva, ahora hay un nuevo muro muy profundo.
