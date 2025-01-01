Ecologistas en Acción reclama medidas urgentes y más medios para frenar los incendios forestales

Ecologistas en Acción advierte de que no existen soluciones rápidas ni simples para frenar la actual ola de incendios forestales y reclama actuaciones amplias, efectivas y sostenidas en el tiempo. La organización señala que la mayoría de las igniciones son de origen humano y urge a atajar sus causas, al tiempo que recuerda la necesidad de gestionar el territorio con criterios de conservación para aumentar la resiliencia frente a un contexto de cambio climático que favorece fuegos más frecuentes e intensos. Según el último informe decenal "Los