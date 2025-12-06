Para echarse a temblar: estos son los dueños de la deuda española

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] Sus tenedores son cada vez más los llamados Non-Bank Financial Intermediaries, o NBFI por sus siglas en inglés, entre los que destacan, no me nombres la bicha, no, los temidos ‘hedge funds’. Como se puede ver en el gráfico adjunto, sus posiciones en bonos soberanos han crecido sustancialmente en los últimos años. Y es tan solo la punta del iceberg...
Muchos de estos fondos podrían invertir en negocios que aumenten la producción, productividad, que mejore la posición estratégica del país... Pero ponen su dinero en la deuda pública.
Tendrán que ser otros los que busquen aumentar los rendimientos para que el estado recaude lo suficiente.
De acuerdo, darán las acciones más rentabilidad a largo plazo, o serán la ruina como las matildes.
En manos de quien esten esos bonos es irrelevante. No otorgan ningún poder.
Los estados lo sustentan sobre cifras y estadísticas de ingresos e impagos . El ciudadano lo sustenta sobre su patrimonio vs rentas.
La calidad de un país o mejor dicho su valor económico lo es por la calidad de sus activos nacionales en varios ámbitos y la gestión de ellos.
El problema actual en muchos países desarrollados viene porque mucha de la deuda se crea para pagar intereses de la deuda anterior y sostener un sistema social y productivo insuficiente ,eso es lo que ocurre en España actualmente .
Por último, la educación, el país que sabe ser educado se hace rico.
A la vez.
