Para echarse a temblar: estos son los dueños de la deuda española

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] Sus tenedores son cada vez más los llamados Non-Bank Financial Intermediaries, o NBFI por sus siglas en inglés, entre los que destacan, no me nombres la bicha, no, los temidos ‘hedge funds’. Como se puede ver en el gráfico adjunto, sus posiciones en bonos soberanos han crecido sustancialmente en los últimos años. Y es tan solo la punta del iceberg...

Priorat
¿Y que pueden hacer con ella? La deuda española es muy apreciada. Siempre tiene compradores de sobra. Lo único que pueden hacer es seguir comprándola o venderla.
Grahml
Viene al caso  media
YSiguesLeyendo
... Porque no hay que olvidar que estos actores trabajan, casi por naturaleza, de forma apalancada, por lo que su exposición, y potencial impacto en caso de crisis, es muy superior. Ya saben, pues, queridos gobernantes, en manos de quienes van a dejar sus países, si no se ponen las pilas y vuelven de una vez a la ortodoxia. Implica decisiones difíciles sobre gasto público, inversiones y transferencias, sí, adiós, votante, adiós. Pero el mercado es rey: o te ajustas o te ajustan. Y, en ese particular viaje, mejor llevar tú las riendas.O n o, véase el caso de Grecia y Portugal...
Casiopeo
#1 No entiendo la relacion entre el apalancamiento de los compradores de deuda y las "decisiones dificiles" . Si ellos para comprar deuda española han pedido prestado, ¿que le importa al Tesoro Publico español? es su problema. Si no pueden devolver sus prestamos a quien sea venderán la deuda. ¿con descuento? y qué? el estado español ya se ha financiado.
Y_digo_yo
#5 efectivamente, el Estado ya se ha financiado y sólo debe preocuparse por los pagos de la deuda.
Muchos de estos fondos podrían invertir en negocios que aumenten la producción, productividad, que mejore la posición estratégica del país... Pero ponen su dinero en la deuda pública.
Tendrán que ser otros los que busquen aumentar los rendimientos para que el estado recaude lo suficiente.
Cehona
Prefiero comprar deuda española que nos beneficia a todos que acciones de una empresa, que solo beneficia a esa empresa.
De acuerdo, darán las acciones más rentabilidad a largo plazo, o serán la ruina como las matildes.
chavi
Que mas d a quien tenga los bonos? Cuando finalicen se devuelve el nominal y punto, da igual quien sea el dueño. El importe que tiene que devolver el estado es fijo, no cambia
chavi
Una idiotez
En manos de quien esten esos bonos es irrelevante. No otorgan ningún poder.
elsnons
El inmovilizado mundial sube por lo tanto la deuda que lo financia también . Más patrimonio más deuda .

Los estados lo sustentan sobre cifras y estadísticas de ingresos e impagos . El ciudadano lo sustenta sobre su patrimonio vs rentas.

La calidad de un país o mejor dicho su valor económico lo es por la calidad de sus activos nacionales en varios ámbitos y la gestión de ellos.

El problema actual en muchos países desarrollados viene porque mucha de la deuda se crea para pagar intereses de la deuda anterior y sostener un sistema social y productivo insuficiente ,eso es lo que ocurre en España actualmente .

Por último, la educación, el país que sabe ser educado se hace rico.
powernergia
Me hace mucha gracia eso de "volver a la ortodoxia" y de cómo los liberales reniegan de la deuda y aman el libre comercio y el consumo infinito.

A la vez.
watari75
No sé preocupen ustedes. Compren toda la deuda que quieran. Hay deuda para todos. Será por deuda... ! Y si nos quedamos sin deuda que vender creamos más deuda. Deuda para todos. Compren un pedazo de deuda y si un día no saben que hacer con ella haganse con ella un bocata, peguela en una carpeta, ponganla en la punta del árbol de navidad. Todos este año nuevo a apuntarnos al gimnasio y a comprar deuda.
HeilHynkel
#4

Los cuentaviejistas y su filosofía de vida.
