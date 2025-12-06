Para echarse a temblar: estos son los dueños de la deuda española

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] Sus tenedores son cada vez más los llamados Non-Bank Financial Intermediaries, o NBFI por sus siglas en inglés, entre los que destacan, no me nombres la bicha, no, los temidos ‘hedge funds’. Como se puede ver en el gráfico adjunto, sus posiciones en bonos soberanos han crecido sustancialmente en los últimos años. Y es tan solo la punta del iceberg...