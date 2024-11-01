edición general
Eat Beer: de residuo cervecero a carne vegetal

El mundo vegano esta de enhorabuena: se puede hacer carne con el residuo de la cerveza.

elgranpilaf #3 elgranpilaf
El residuo cervecero es la orina. Eso se van a beber los veganos?
Asimismov #4 Asimismov
#3 es que la cerveza no se compra, se alquila.
:-D
#1 Strandedandbored
Mi padre tenía una granja de vacas y les daba para comer residuos de cerveza que venían de una fábrica cercana (creo que era San Miguel). Nada nuevo, las vacas también son veganas
Format_C #2 Format_C
Spoiler: no sabe igual
#6 Marcus78
#2 a la cerveza? :troll:
#5 Marcus78
Esa chuleta vegana si la comería
