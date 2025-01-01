DW Verifica: Falsa captura de oficiales británicos

Evidentemente inventada: esta historia sobre oficiales militares británicos que supuestamente fueron 'capturados' por tropas rusas en Ucrania ha logrado difundirse incluso entre exparlamentarios del Reino Unido.
| etiquetas: bulo , rusia , ucrania , oficiales británicos
Porque pesa más las ganas de escuchar lo que quieres oir, que la verdad, aunque sea evidente que la fuente es la mismo misma propaganda fascista.
