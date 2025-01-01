edición general
DW Verifica: Falsa captura de oficiales británicos

Evidentemente inventada: esta historia sobre oficiales militares británicos que supuestamente fueron 'capturados' por tropas rusas en Ucrania ha logrado difundirse incluso entre exparlamentarios del Reino Unido.

#1 pozz
El bulo está en la portada:
www.meneame.net/story/rusia-afirma-capturar-oficiales-reino-unido-auda
Con dos cojonazos. xD xD xD
cosmonauta #2 cosmonauta
una vez más aquí también nos la colaron con patatas

www.meneame.net/m/actualidad/rusia-afirma-capturar-oficiales-reino-uni

Porque pesa más las ganas de escuchar lo que quieres oir, que la verdad, aunque sea evidente que la fuente es la mismo misma propaganda fascista.
#4 pozz *
#2 Lo realmente alucinante, es que he leido a algunos de los ilustres propagandistas del kremlin en esta web dando nombres y demas chorradas, cuando las únicas pruebas que ha aportado la propaganda rusa son imagenes generadas por inteligencia artificial... En Rusia deben estar descojonandose de la risa de la cantidad de subnormales en occidente que difunden sus bulos.
Yoryo #11 Yoryo
#2 "En resumen, no hay pruebas de que estas personas existan, y mucho menos de que hayan sido capturadas" La norma en las operaciones encubiertas, nadie responde, después al cabo de un tiempo se hace un intercambio en alguna región remota y se libran de aparecer en el memorial del MI6 :-D  media
cosmonauta #6 cosmonauta
#5 Me temo que está vez te equivocaste y sólo hizo falta una semana.
Pertinax #7 Pertinax
#6 Deberías saber que "dos semanas" es una unidad de tiempo bastante elástica.
EsUnaPreguntaRetórica #8 EsUnaPreguntaRetórica *
No creo que seas el más apropiado para hablar de propagandistas...

Coño, me tiene ignorado.
Priorat #9 Priorat
Todas estas noticias ya se ve a millas que son bulos. Un voto a favor de estas noticias ya indica cómo es la persona que la menea.
Cantro #3 Cantro
Que va! Los tienen en custodia junto con los generales aquellos
