Durotaxis: Descubren la 'autopista' de tejido endurecido que usan las células malignas para expandirse a otros órganos (Metástasis)

Científicos han identificado que las células cancerosas usan una "autopista de tejido endurecido" (durotaxis) para migrar a otros órganos. Este hallazgo, que cambia el paradigma sobre el origen de la metástasis, abre una nueva y prometedora diana terapéutica para bloquear la propagación del cáncer.
| etiquetas: cancer , metástasis , biología , investigación , medicina , durotaxis
