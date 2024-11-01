edición general
Durotaxis: Descubren la 'autopista' de tejido endurecido que usan las células malignas para expandirse a otros órganos (Metástasis)

Científicos han identificado que las células cancerosas usan una "autopista de tejido endurecido" (durotaxis) para migrar a otros órganos. Este hallazgo, que cambia el paradigma sobre el origen de la metástasis, abre una nueva y prometedora diana terapéutica para bloquear la propagación del cáncer.

Aenedeerre
A ver si estas vías de investigación dan sus frutos, no son pocos los conocidos, amigos y familiares que se han ido por cánceres que se han expandido a otros órganos. Estas noticias son esperanzadoras.
insulabarataria
