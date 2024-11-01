Duras críticas a Perico Delgado por sus comentarios contra los manifestantes en la retransmisión de La Vuelta  

La Vuelta Ciclista a España pasaba este domingo por la capital española y la ciudadanía se ha echado a las calles de Madrid para impedir el paso del evento deportivo para protestar contra el genocidio palestino. La etapa ha quedado cancelada por unas protestas que tuvieron su antesala en otras ciudades como Bilbao, Valladolid o León, con miles de manifestantes que han boicoteado, a lo largo y ancho de la geografía española, el evento por la participación del equipo israelí Premier-Tech.
| etiquetas: críticas , perico delgado , vuelta , gaza , israel
