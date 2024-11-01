edición general
Duras críticas a Perico Delgado por sus comentarios contra los manifestantes en la retransmisión de La Vuelta

La Vuelta Ciclista a España pasaba este domingo por la capital española y la ciudadanía se ha echado a las calles de Madrid para impedir el paso del evento deportivo para protestar contra el genocidio palestino. La etapa ha quedado cancelada por unas protestas que tuvieron su antesala en otras ciudades como Bilbao, Valladolid o León, con miles de manifestantes que han boicoteado, a lo largo y ancho de la geografía española, el evento por la participación del equipo israelí Premier-Tech.

#2 sr.naranja
Solo una palabra:
Probenecid
4 K 30
#4 galaicocatalán
#2 tal cual. Está el Perico para dar lecciones a nadie...
1 K 9
#1 IsraelEstadoGenocida
Será muy bueno en su trabajo, pero como ser humano es trozo de mierda
1 K 18
curaca #3 curaca
Estoy seguro que entre los lectores de elplural hay críticas, fuera de ahí...
0 K 10
#5 Tiranoc
Gentuza que niega el genocidio en Gaza pero determina que esto es una manifestación violenta :peineta:
0 K 7

