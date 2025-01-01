La dura advertencia de Goldman Sachs a los jóvenes que quieren trabajar en tecnología: sois los primeros en la lista de despidos

El sueño de toda una generación de jóvenes, el de conseguir un puesto bien remunerado en una de las grandes tecnológicas, se está convirtiendo en una auténtica pesadilla
Por suerte España está en la vanguardia de los camareros, que aún costarán en ser sustituidos, y de youtubers.
Por ahí había un experto en IA trabajando en no se qué empresa, creo que de NYC, y decia que el departamento eran 50-100 personas, pero que no hacían nada, porque la dirección queria IA pero no tenía un proyecto para asignarles. Era algo asi como "venga, yo te pago y haz algo de IA". Sin caso de negocio ni nada.
Y me esperaría a ver... no sea que lo primero que desaparezcan sean los puestos de ejecutivo
Yo recomendaría a cualquiera a hacer justo lo opuesto de lo que propones si quiere tener éxito.
Deja una bomba de tiempo y arriésgate a una condena.
Espero no trabajar nunca con nadie con esa mentalidad.