·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13576
clics
Charlie Kirk, morir como piensas
7002
clics
Hablemos de crímenes por motivaciones ideológicas en EEUU usando las estadísticas
6224
clics
Así habla Ayuso cuando no tiene pinganillo. Tropiezo intelectual
4969
clics
El vídeo de Guillermo Fesser en 'El Intermedio' explicando quién era Charlie Kirk
5214
clics
Tellado lo ha vuelto a hacer
más votadas
579
Un ex primer ministro de Francia (Dominique de Villepin) se rinde ante el papel de España en el genocidio de Gaza: “Salva el honor de Europa”
700
Países Bajos se convierte en el cuarto país que no participará en Eurovisión 2026 si compite Israel: “Está en juego el sufrimiento humano”
474
La Asamblea General de la ONU aprueba por amplia mayoría un texto en favor de crear un Estado palestino
356
Buenas noticias: la vacuna contra el virus del papiloma previene no solo el cáncer de cérvix sino además otros muchos tipos de cáncer
521
La Policía detiene al hijo de la alcaldesa de Bezana (PP-Vox) por el ataque a la sede del PSOE de Cantabria durante un acto de memoria democrática
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
70
clics
¡Dueños de pistas y veredas! El regreso de los vecinos sin límites
En Sudamérica los vecinos se apropian de aceras y calzadas para construir, reportaje de TV. Impresionante minuto 9:37 Construye sobre la calzada y deja la acera para pasar.
|
etiquetas
:
gente
,
privatización
,
vecinos
,
calles
4
0
0
K
99
ocio
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
0
K
99
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Kasterot
Pensaba que iba a ser algo mas light como cosas que he visto en Ecuador, donde la acera la usan para hacer rampas de acceso a aparcamientos, o ponen jardineras para "embellecer" su tramo.
Cualquiera con movilidad reducida lo tiene jodido en esa zona, en cuanto sales de la zona bonita es la selva
0
K
14
#1
esbrutafio
*
Este reportaje es de Perú para ocurren en más países de la zona.
Relacionadas
Hotel se apropia de una playa en España.
www.meneame.net/story/conselleria-envia-celador-formentor-four-seasons
Huelva tiene mil senderos ocupados ilegalmente, entre ellos la vía pecuaria Portugal-Sevilla
www.diariodehuelva.es/articulo/area-metropolitana/huelva-ocupacion-via
Noticia similar en México, este tipo de noticias son frecuentas a lo que parece.
www.youtube.com/watch?v=HdyZIJP7TtU
Es frecuente vallar un trozo de calle para convertirlo en aparcamiento privado.
0
K
11
#2
esbrutafio
*
Mirador de Montepinar versión latina
Los vecinos insultándose desde los balcones y todo.
www.youtube.com/watch?v=ON8pmRiuhWQ
0
K
11
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Cualquiera con movilidad reducida lo tiene jodido en esa zona, en cuanto sales de la zona bonita es la selva
Relacionadas
Hotel se apropia de una playa en España.
www.meneame.net/story/conselleria-envia-celador-formentor-four-seasons
Huelva tiene mil senderos ocupados ilegalmente, entre ellos la vía pecuaria Portugal-Sevilla
www.diariodehuelva.es/articulo/area-metropolitana/huelva-ocupacion-via
Noticia similar en México, este tipo de noticias son frecuentas a lo que parece.
www.youtube.com/watch?v=HdyZIJP7TtU
Es frecuente vallar un trozo de calle para convertirlo en aparcamiento privado.
Los vecinos insultándose desde los balcones y todo.
www.youtube.com/watch?v=ON8pmRiuhWQ