¡Dueños de pistas y veredas! El regreso de los vecinos sin límites

¡Dueños de pistas y veredas! El regreso de los vecinos sin límites  

En Sudamérica los vecinos se apropian de aceras y calzadas para construir, reportaje de TV. Impresionante minuto 9:37 Construye sobre la calzada y deja la acera para pasar.

Kasterot #3 Kasterot
Pensaba que iba a ser algo mas light como cosas que he visto en Ecuador, donde la acera la usan para hacer rampas de acceso a aparcamientos, o ponen jardineras para "embellecer" su tramo.
Cualquiera con movilidad reducida lo tiene jodido en esa zona, en cuanto sales de la zona bonita es la selva
#1 esbrutafio *
Este reportaje es de Perú para ocurren en más países de la zona.
Relacionadas
Hotel se apropia de una playa en España.
www.meneame.net/story/conselleria-envia-celador-formentor-four-seasons

Huelva tiene mil senderos ocupados ilegalmente, entre ellos la vía pecuaria Portugal-Sevilla
www.diariodehuelva.es/articulo/area-metropolitana/huelva-ocupacion-via

Noticia similar en México, este tipo de noticias son frecuentas a lo que parece.
www.youtube.com/watch?v=HdyZIJP7TtU

Es frecuente vallar un trozo de calle para convertirlo en aparcamiento privado.
#2 esbrutafio *
Mirador de Montepinar versión latina :popcorn:
Los vecinos insultándose desde los balcones y todo.
www.youtube.com/watch?v=ON8pmRiuhWQ
