Dua Lipa demanda a Samsung por 15 millones de dólares por uso no autorizado de su imagen  

La cantante británica Dua Lipa demandó a Samsung Electronics por 15 millones de dólares por supuestamente utilizar su imagen sin autorización en cajas de televisores que la firma comercializa desde el año pasado, según medios estadounidenses. En la demanda, presentada según reportó el domingo la revista estadounidense Variety ante un tribunal de California, EE UU, la artista acusa al fabricante surcoreano de haber utilizado su rostro en los empaques de cartón de televisores sin permiso ni compensación.