edición general
15 meneos
32 clics
Un dron hutí impacta en la ciudad israelí de Eilat

Un dron hutí impacta en la ciudad israelí de Eilat

El ataque ha dejado 20 heridos, y se trata de la segunda aeronave no tripulada lanzada que impacta en la localidad sureña en menos de una semana

| etiquetas: sionismo , genocidio , gaza , palestina , yemen , eilat , dron
12 3 0 K 174 actualidad
6 comentarios
12 3 0 K 174 actualidad
#3 soberao
#1 Ahí en los comentarios dice que hay un muerto. La explosión se ve grande y coge de lleno el edificio.
1 K 33
JuanCarVen #2 JuanCarVen
Está visto que los drones son la arma de moda en en campo de batalla. Su precio en comparación a un tanque o una pieza de artillería ha supuesto un punto de inflexión.
0 K 13
Asimismov #6 Asimismov
Hutíes tienen más coraje que nadie.
0 K 12
wata #4 wata
Un dron? Llegan tan lejos sorteando países?
0 K 11
#5 AlexGuevara
Nada personal, los hutíes tienen derecho a defenderse
0 K 7

menéame