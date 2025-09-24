·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10667
clics
La epidemia silenciosa que está acabando con el amor
6067
clics
Portadas incómodas de álbumes cristianos con títulos hilarantemente erróneos (ENG)
5793
clics
La portada de Lecturas que puede servir como prueba para que Ayuso acabe pagando por los delitos de su novio
4995
clics
Magistral Joaquín Reyes ante Soto Ivars "Cancelación: antes había un consenso: ser racista está mal"
3815
clics
Misteriosa nueva estatua de Epstein y Trump cogidos de la mano aparece en el National Mall [ENG]
más votadas
592
Petro pide en la ONU la apertura de un proceso penal contra Trump por los ataques a embarcaciones en el Caribe
441
Italia envió una fragata para proteger a la flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza tras un nuevo ataque con drones
357
No falla: Peinado siempre mueve ficha tras cada jaque al novio de Ayuso
727
La pareja de Ayuso camufla como alquiler de locales industriales su negocio de alojamiento turístico
465
El aislamiento de Sánchez no es la idea genial en la que pensaba el PP
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
15
meneos
32
clics
Un dron hutí impacta en la ciudad israelí de Eilat
El ataque ha dejado 20 heridos, y se trata de la segunda aeronave no tripulada lanzada que impacta en la localidad sureña en menos de una semana
|
etiquetas
:
sionismo
,
genocidio
,
gaza
,
palestina
,
yemen
,
eilat
,
dron
12
3
0
K
174
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
3
0
K
174
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Tkachenko
Más
xcancel.com/DD_Geopolitics/status/1970870841236681129
4
K
76
#3
soberao
#1
Ahí en los comentarios dice que hay un muerto. La explosión se ve grande y coge de lleno el edificio.
1
K
33
#2
JuanCarVen
Está visto que los drones son la arma de moda en en campo de batalla. Su precio en comparación a un tanque o una pieza de artillería ha supuesto un punto de inflexión.
0
K
13
#6
Asimismov
Hutíes tienen más coraje que nadie.
0
K
12
#4
wata
Un dron? Llegan tan lejos sorteando países?
0
K
11
#5
AlexGuevara
Nada personal, los hutíes tienen derecho a defenderse
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
xcancel.com/DD_Geopolitics/status/1970870841236681129