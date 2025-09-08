Un dron ataca el principal barco de la flotilla de Gaza en Túnez [ENG]

El incidente ocurrió dentro del puerto tunecino de Sidi Bou Said, desde donde la Flotilla Global Sumud planea partir el miércoles. La tripulación se afirma que está a salvo. Francesca Albanese, relatora de la ONU, tuiteó que está “ahora en el puerto tratando de aclarar los hechos, con las autoridades locales y la gente de la flotilla”.