El drama de Charina y los otros 20 afectados por Óscar, el agente inmobiliario que les "estafó hasta 2.500 euros a cada uno": "Si no hay justicia, la tomaré con mis propias manos"

Un comercial se valía de un compinche, compañero de profesión, que se hacía pasar por un falso propietario para sacar más dinero a sus víctimas. El comercial operaba para una franquicia de renombre ubicada en el Barrio del Pilar de Madrid, prometía a decenas de clientes pisos que nunca llegaba a enseñar. Les mostraba unas fotografías y les sugería pagar una señal en concepto de reserva para asegurarse el inmueble.La presión del mercado inmobiliario madrileño hacía el resto.Muchos de los estafados se encontraban en situaciones de vulnerabilidad.

#1 Pitchford
Menudos dramas. A éstos que roban a los más desvalidos les debería esperar un sitio especial en el infierno. Espero que la agencia inmobiliaria les tenga que indemnizar.
