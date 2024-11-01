Dos varas de medir (Roger Senserrich)

Esta es la historia de dos estados que querían cambiar sus distritos electores, ambas este año, ambas con abogados de por medio, pero con resultados completamente distintos. La primera historia es en Luisiana. Va sobre cómo un grupo de votantes blancos llevaron a su estado a los tribunales porque habían osado dibujar un mapa electoral en el que dos de los seis distritos eran de mayoría negra, en un lugar en el que un tercio de la población es afroamericana.