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Dos varas de medir (Roger Senserrich)

Dos varas de medir (Roger Senserrich)

Esta es la historia de dos estados que querían cambiar sus distritos electores, ambas este año, ambas con abogados de por medio, pero con resultados completamente distintos. La primera historia es en Luisiana. Va sobre cómo un grupo de votantes blancos llevaron a su estado a los tribunales porque habían osado dibujar un mapa electoral en el que dos de los seis distritos eran de mayoría negra, en un lugar en el que un tercio de la población es afroamericana.

| etiquetas: luisiana , gerrymandering , distritos electorales , virginia
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8 comentarios
13 2 1 K 158 actualidad
mtp38k #1 mtp38k
Resumen rápido:
los republicanos bajo Trump, que son gente que a menudo parecen ser hostiles a la idea misma de la democracia


Súmale un racismo feroz y un sistema judicial desquiciado, surrealista.
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themarquesito #8 themarquesito
#1 Son hostiles a todo lo que no sea un sistema regido por anglosajones, blancos, y protestantes.
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manzitor #2 manzitor
Yo a esto lo llamo golpe de estado blando. Modificar la ley electoral a medida de tu electorado. Ojo, algo que ya hizo Cospedal en CLM durante su infame legislatura.
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Asimismov #5 Asimismov
#2 y Álvarez Cascos en Asturias.
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pitercio #4 pitercio
Han corrompido la separación de poderes..
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#6 Sigo_intentandolo
#4 esto nos lo arreglan por la puerta de atrás...
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#3 muerola
Espera que faltan por aparecer por aquí todos los "liberales" a explicarnos que lo que había antes era discriminación racial y que lo lógico y normal es una circunscripción única
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#7 Ovidio
#3 Es que lo lógico y normal en cualquier elección de lo que sea es la circunscripción única
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menéame