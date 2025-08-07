·
17
meneos
96
clics
Dos turistas dan una brutal paliza a un hombre de 71 años y a su nieto en un municipio de Mallorca
Los acusados, irlandeses de 18 años, propinaron patadas y puñetazos a las víctimas tras increparlas y perseguirlas en Santa Ponça. El mayor de los heridos sufrió fracturas en la cara y tuvo que ser operado.
etiquetas
turistas
baleares
actualidad
12 comentarios
actualidad
#1
Juanro49
En 2 días están los patriotas en Mallorca a la caza del irlandés
11
K
150
#3
woody_alien
#1
#2
Según la noticia los agredidos también son irlandeses así que se aplica el "mientras se maten entre ellos".
0
K
12
#7
Juanro49
#3
lo justificarán como que vienen aquí a aprovecharse de nuestra sanidad pública para operarse tras una paliza
0
K
13
#11
angelitoMagno
#1
Y la próxima vez que vengan holigans de esos, a hostias contra ellos. Seguro.
0
K
17
#2
Leon_Bocanegra
Creo que Dani desokupa está ya de camino a Mallorca.
3
K
41
#4
MoñecoTeDrapo
Según entiendo eran todos irlandeses, víctimas y agresores. ¿Qué leches verían o pasaría en el local de tatuajes?
1
K
20
#6
victorjba
#4
¿Católicos vs protestantes?
0
K
6
#8
MoñecoTeDrapo
*
#6
No creo. Si son de verdad compatriotas ninguno sería de Irlanda del Norte. ¿Camisetas de equipos de futbol rivales?
1
K
16
#12
victorjba
*
#8
También hay protestantes en el sur y católicos en el norte. En el norte el tema religioso era muy complicado, había una segregación religiosa absoluta, la religión de tu familia marcaba donde vivías, donde estudiabas, con quién te relacionabas... Si te liabas con alguien de la religión contraria tenías que emigrar porque allí un matrimonio mixto estaba muy mal visto. ¿Fútbol? No se, los equipos de fútbol tanto del norte como del sur son un truño, no se si alguien se pegará por ellos.
0
K
6
#10
sald64059
#4
son irlandeses es una única explicación necesaria.
0
K
8
#5
CharlesBrowson
Asi se comporta el guiri sobre todo el anglosajon
pero culpa nuestra, que por un par de euros agachamos la cabeza en su dia y para volver a levantarla eso cuesta mas que aquel par de euros
0
K
8
#9
Luca7
Ahora mismo van los rogelios a dar una paguita y asilo a los irlandeses damnificados.
0
K
6
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
