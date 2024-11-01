Las dos tribus de Burning Man: tecnoutopistas cuánticos vs. sanadores espirituales de trauma ancestral

Es difícil ir a Burning Man sin darse cuenta de que realmente es el hogar de dos tribus separadas. Campamentos como BrainFish, donde todos trabajan con datos cuánticos y todas las mujeres son asiáticas. Y luego campamentos como el Templo de los Dioses Yoni, donde todos trabajan como sanadores espirituales multidimensionales informados sobre traumas con un enfoque en el síndrome de la hija mayor (EDS), y todas las mujeres son blancas.
| etiquetas: burningman , contracultura , silicon valley , altruismo eficaz , ee.uu
esera Burning Man te aconsejo ver el capitulo 1 de la temporada 7 de Malcolm in the Middle. Hoy en día el Burning Man es una festival captado Coachella, aunque no lo reconozcan que ha perdido casi todo el ambiente alternativo que tenía, basta con ver los escenarios actuales y como era antes.