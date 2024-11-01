Las dos tribus de Burning Man: tecnoutopistas cuánticos vs. sanadores espirituales de trauma ancestral

Es difícil ir a Burning Man sin darse cuenta de que realmente es el hogar de dos tribus separadas. Campamentos como BrainFish, donde todos trabajan con datos cuánticos y todas las mujeres son asiáticas. Y luego campamentos como el Templo de los Dioses Yoni, donde todos trabajan como sanadores espirituales multidimensionales informados sobre traumas con un enfoque en el síndrome de la hija mayor (EDS), y todas las mujeres son blancas.