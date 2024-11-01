Dos de los tres detenidos por una presunta violación grupal en Málaga tienen antecedentes por agresión sexual

Dos de los tres jóvenes detenidos por, presuntamente, haber violado a una chica de 18 años en un descampado próximo a una discoteca en la capital, tienen antecedentes policiales por agresión sexual. Así se recoge en el auto de la jueza titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga, por el que se envió a prisión provisional a los tres investigados.