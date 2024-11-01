edición general
Dos de los tres detenidos por una presunta violación grupal en Málaga tienen antecedentes por agresión sexual

Dos de los tres jóvenes detenidos por, presuntamente, haber violado a una chica de 18 años en un descampado próximo a una discoteca en la capital, tienen antecedentes policiales por agresión sexual. Así se recoge en el auto de la jueza titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga, por el que se envió a prisión provisional a los tres investigados.

alcama #2 alcama *
De la manada de Pamplona sabíamos hasta donde vivían. De estos nada

Se aproximan elecciones y no conviene airear ciertos datos que dan votos a ciertas formaciones
6 K 50
Nylo #1 Nylo
Que les crujan.
2 K 24
#4 Almirantecaraculo
Se acercan elecciones y hay que hacer ruido, los dejan en la calle para que les dé votos.
Luego que si te subes al ascensor con una y acabas en el calabozo.
Racistas y manipulables. Beeee.
1 K 10
strike5000 #5 strike5000
#4 "Así se recoge en el auto de la jueza titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga, por el que se envió a prisión provisional a los tres investigados."

Está en la misma entradilla.
0 K 11
#6 vGeeSiz
Bueno, a ver si Irene Montero se pronuncia sobre el caso.

Yo creo que uno era de la planta de informática del corte inglés, otro frutero en Mercadona y el tercero es de la agencia de viajes de Carrefour, sin duda
0 K 9
#7 cisco
#6 nanay, creo que eran tres autónomos
0 K 6
#3 Tronchador.
Sorpresa, la reinserción por crímenes sexuales es extremadamente difícil.
0 K 7

