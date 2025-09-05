edición general
Dos palestinos denuncian a un vigilante por una agresión durante una protesta contra Carrefour

Destacan que el propio guardia ha publicado en redes sociales mensajes de odio hacia los manifestantes, incluyendo comentarios como “Viva Israel”.

#1 laruladelnorte
Tanto las víctimas como los organizadores de la protesta señalan que no es casualidad que las personas agredidas sean árabes y destacan que el propio guardia ha publicado en redes sociales mensajes de odio hacia los manifestantes, incluyendo comentarios como “Viva Israel”.
Lamarea.com ha contactado con el departamento de prensa de Carrefour, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

Ni la recibirán,carreful hace negocios con Israel.
AntiTankie #2 AntiTankie
No entiendo que hacen los palestinos en España en lugar de estar en gaza combatiendo a Israel
haprendiz #3 haprendiz
#2 No entiendo qué haces aquí en Mnm soltando chorradas, en lugar de estar en el frente combatiendo a Putin.
