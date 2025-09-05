·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10782
clics
Sin IA ni escuela de negocios, este cartel de helados de Frigo del año 1990 es una lección magistral de marketing
8397
clics
Hemos enumerado todas las armas inéditas que ha presentado China en su desfile. El mensaje no deja dudas: van muy en serio
7744
clics
¿Ya nadie se acuerda?
5939
clics
Una de las zonas más áridas de China está reverdeciendo. El motivo: un planta con siete millones de paneles solares
4807
clics
Alguien tardó 36 mins en hacer una llamada
más votadas
468
Funicular de Lisboa: Trabajadores alertaron de problemas tras la privatización de su mantenimiento
376
Los colaboradores de Montoro revelaron su correo secreto en el Ministerio de Hacienda: "El jefe tiene una cuenta de mail"
408
La defensa de Cristina Álvarez denuncia una nueva manipulación del juez Peinado
519
Alguien tardó 36 mins en hacer una llamada
537
El presidente de AENA responde al PP sobre la subida de tasas: "Creo que no saben que son los creadores de esa ley"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
21
meneos
25
clics
Dos palestinos denuncian a un vigilante por una agresión durante una protesta contra Carrefour
Destacan que el propio guardia ha publicado en redes sociales mensajes de odio hacia los manifestantes, incluyendo comentarios como “Viva Israel”.
|
etiquetas
:
carrefour
,
barcelona
,
vigilante de seguridad
,
agresión
,
palestinos
17
4
1
K
197
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
17
4
1
K
197
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
laruladelnorte
Tanto las víctimas como los organizadores de la protesta señalan que no es casualidad que las personas agredidas sean árabes y destacan que el propio guardia ha publicado en redes sociales mensajes de odio hacia los manifestantes, incluyendo comentarios como “Viva Israel”.
Lamarea.com ha contactado con el departamento de prensa de Carrefour, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.
Ni la recibirán,carreful hace negocios con Israel.
2
K
36
#2
AntiTankie
No entiendo que hacen los palestinos en España en lugar de estar en gaza combatiendo a Israel
1
K
5
#3
haprendiz
#2
No entiendo qué haces aquí en Mnm soltando chorradas, en lugar de estar en el frente combatiendo a Putin.
0
K
11
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Lamarea.com ha contactado con el departamento de prensa de Carrefour, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.
Ni la recibirán,carreful hace negocios con Israel.