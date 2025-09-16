edición general
Las dos nuevas tecnologías chinas que pueden hacer obsoletos a los submarinos de EEUU

China tiene dos nuevos sistemas capaces de localizar a la flota nuclear submarina norteamericana y de cualquier otro país potencialmente hostil, reduciendo su posibilidad de supervivencia al 5%. Un cerebro digital que reemplaza los métodos tradicionales de búsqueda con una inteligencia que aprende continuamente de cada encuentro. El núcleo del sistema enfrenta a algoritmos cazadores contra algoritmos presa en miles de simulaciones donde la inteligencia artificial perfecciona sus técnicas de búsqueda.

Desideratum #2 Desideratum *
"""El aspecto más letal del sistema radica en su capacidad predictiva. La máquina no simplemente busca submarinos, sino que anticipa sus movimientos futuros basándose en patrones de comportamiento. Reconoce cuando un submarino intenta la navegación silenciosa, predice maniobras en zigzag y adapta su estrategia cuando detecta el despliegue de señuelos o sistemas de distracción."""

"""un submarino clase Seawolf navegando a 24 nudos y 30 metros de…   » ver todo el comentario
1 K 21
HeilHynkel #7 HeilHynkel *
.

Los cálculos de Wang demuestran que un submarino clase Seawolf navegando a 24 nudos y 30 metros de profundidad produce una señal magnética de 10⁻¹² tesla.

Más de 10.000 toneladas de desplazamiento desplazándose a 44 km/h a 30 metros de profundidad .. coño, si lo oigo hasta yo durmiendo la siesta en la orilla.

Ponme el ejemplo a 5 nudos y a 500 pies de profundidad y me pienso que sirve para algo. Si a la guerra de submarinos la llaman la guerra silenciosa no es precisamente por ir a todo trapo haciendo más ruido que una Ford Transit de 1995 con el motor frío.

Lo siento mucho, pero con estos datos el artículo es sensacionalista a más poder.
0 K 17
Connect #4 Connect
Claro, y los americanos no habrán hecho nada para interceptar estos mecanismos chinos. Si el Confidencial lo sabe, el Tio Sam también y hace mucho más tiempo.

Las guerras entre estos países ya no se pierden o ganan: siempre se pierde. Los dos. China le mete media docena de misiles a Nueva York, y la crisis económica que se lía es tan gorda que no salen en años. Y de paso, contagia al planeta entero.
0 K 12
crob #5 crob
skynet?
0 K 10
jdmf #6 jdmf
¿Pero éste no es el argumento de la última entrega de Misión imposible?
.... Estos chinos, si no copian la realidad, copian la ficción.
:troll:
0 K 10
#1 nautamon
¡Ríndete Donald¡
0 K 9
#3 higlewit
Un cerebro digital que reemplaza los métodos tradicionales de búsqueda con una inteligencia que aprende continuamente de cada encuentro.

Este trasto, yo qué sé, pero téngase en cuenta que los inventos tipo ChatGPT no tienen ninguna capacidad de aprendizaje.
0 K 6

