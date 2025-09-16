Las dos nuevas tecnologías chinas que pueden hacer obsoletos a los submarinos de EEUU

China tiene dos nuevos sistemas capaces de localizar a la flota nuclear submarina norteamericana y de cualquier otro país potencialmente hostil, reduciendo su posibilidad de supervivencia al 5%. Un cerebro digital que reemplaza los métodos tradicionales de búsqueda con una inteligencia que aprende continuamente de cada encuentro. El núcleo del sistema enfrenta a algoritmos cazadores contra algoritmos presa en miles de simulaciones donde la inteligencia artificial perfecciona sus técnicas de búsqueda.