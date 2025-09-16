Las dos nuevas tecnologías chinas que pueden hacer obsoletos a los submarinos de EEUU

China tiene dos nuevos sistemas capaces de localizar a la flota nuclear submarina norteamericana y de cualquier otro país potencialmente hostil, reduciendo su posibilidad de supervivencia al 5%. Un cerebro digital que reemplaza los métodos tradicionales de búsqueda con una inteligencia que aprende continuamente de cada encuentro. El núcleo del sistema enfrenta a algoritmos cazadores contra algoritmos presa en miles de simulaciones donde la inteligencia artificial perfecciona sus técnicas de búsqueda.
"""un submarino clase Seawolf navegando a 24 nudos y 30 metros de… » ver todo el comentario
Los cálculos de Wang demuestran que un submarino clase Seawolf navegando a 24 nudos y 30 metros de profundidad produce una señal magnética de 10⁻¹² tesla.
Más de 10.000 toneladas de desplazamiento desplazándose a 44 km/h a 30 metros de profundidad .. coño, si lo oigo hasta yo durmiendo la siesta en la orilla.
Ponme el ejemplo a 5 nudos y a 500 pies de profundidad y me pienso que sirve para algo. Si a la guerra de submarinos la llaman la guerra silenciosa no es precisamente por ir a todo trapo haciendo más ruido que una Ford Transit de 1995 con el motor frío.
Lo siento mucho, pero con estos datos el artículo es sensacionalista a más poder.
Las guerras entre estos países ya no se pierden o ganan: siempre se pierde. Los dos. China le mete media docena de misiles a Nueva York, y la crisis económica que se lía es tan gorda que no salen en años. Y de paso, contagia al planeta entero.
.... Estos chinos, si no copian la realidad, copian la ficción.
Este trasto, yo qué sé, pero téngase en cuenta que los inventos tipo ChatGPT no tienen ninguna capacidad de aprendizaje.