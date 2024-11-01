Dos ministras alemanas afectadas por campaña de "phishing" contra políticos en Signal

Las cuentas de la ministras alemanas de Ciencia, Karin Prien, y de Obras Públicas, Verena Hubertz, se han visto afectadas por la campaña de «phishing» presuntamente propiciada por un servicio extranjero en el servicio de mensajería Signal, según informaciones de la revista «Der Spiegel». Ya anteriormente se había informado de que la cuenta de la presidenta del Bundestag, Julian Klöckner, se había visto afectada. Klöckner pertenece a la cúpula de la Union Cristianodemócrata (CDU), el partido del canciller Friedrich Merz...