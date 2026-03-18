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Dos menores detenidos en Ibiza por violar a otra menor en carnavales y difundir el video

Dos menores detenidos en Ibiza por violar a otra menor en carnavales y difundir el video

La Policía Nacional de Ibiza ha informado este miércoles de la detención de dos menores de edad como presuntos autores de una supuesta agresión sexual a otra menor. En concreto, uno de los detenidos está siendo investigado como presunto autor de un delito contra la intimidad por la difusión de los vídeos de la agresión. Además, han añadido que «hay otros dos menores investigados, uno como presunto autor de un delito de agresión sexual y el segundo como presunto autor de un delito contra la intimidad».

| etiquetas: menores , violar , ibiza , difundir , video , menor
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2 comentarios
8 2 0 K 96 actualidad
#1 cocococo
Son menores, circulen.
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#2 El_dinero_no_es_de_nadie
En que quedamos, violación o agresión sexual, porque hasta la UFAM habla de agresión sexual y no de violación.

Es que el titular sensacionalista busca más click?
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menéame