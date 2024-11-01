Dos juzgados dictan órdenes de detención e ingreso en prisión para el ultra José González Rojas por eludir sendas condenas por impago de pensiones

El condenado tenía el pasado julio un nuevo juicio por malos tratos a otra expareja, que fue suspendido al no habérsele podido notificar. La afectada, que aportó a su denuncia un vídeo donde la amenaza con romperle la cabeza, cuenta que González Rojas era habitual en mítines de Vox en Málaga y que incluso viajó a Sevilla y se reunió con uno de sus dirigentes para ofrecer su colaboración al partido.