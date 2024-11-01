Dos juzgados dictan órdenes de detención e ingreso en prisión para el ultra José González Rojas por eludir sendas condenas por impago de pensiones

El condenado tenía el pasado julio un nuevo juicio por malos tratos a otra expareja, que fue suspendido al no habérsele podido notificar. La afectada, que aportó a su denuncia un vídeo donde la amenaza con romperle la cabeza, cuenta que González Rojas era habitual en mítines de Vox en Málaga y que incluso viajó a Sevilla y se reunió con uno de sus dirigentes para ofrecer su colaboración al partido.
| etiquetas: condena , ultra , gonzalez rojas
"...ha ordenado su detención para que ingrese voluntariamente en prisión"
¿Se le detiene para preguntarle si quiere entrar en prisión?
Lo pregunto en serio, no es por hacer una coña, es que me choca mucho esa parte.
La jueza emite una orden de detención. Si la persona no se presenta "voluntariamente" en el plazo establecido, la policía saldrá a buscarla para llevarla a la cárcel por la fuerza. La "voluntariedad" es la forma de ejecutar la detención preferida por la ley (para preservar la dignidad del condenado), pero la obligatoriedad es absoluta.