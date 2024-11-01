edición general
"Dos joyas. Ella y él": Óscar Puente sobre el jefe antidroga de Valladolid detenido por quedarse con parte de los alijos de droga y su mujer concejal del PP

Su pareja, Marta Sanz, portavoz del PP, pedía en el templo de Debod menos mafia. Ironía es brutal: mientras ella gritaba contra la corrupción, su marido caía por narcotraficante.

calde #1 calde
A mamarla todos los gilipollas que fueron al mitin manifestación o la apoyaban desde lejos!

Ahí tienen a sus héroes desenmascarados!

Que igual podían haber elegido ya otros héroes después de Púnica, Lezo, Gürtel, la foto del yate y la crema, la Dana, metro de valencia, ...

PD: Ya lo sé, no esperamos mucho más de esta gente... Soy un inocente...
