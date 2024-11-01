·
2024-11-01
6
meneos
14
clics
"Dos joyas. Ella y él": Óscar Puente sobre el jefe antidroga de Valladolid detenido por quedarse con parte de los alijos de droga y su mujer concejal del PP
Su pareja, Marta Sanz, portavoz del PP, pedía en el templo de Debod menos mafia. Ironía es brutal: mientras ella gritaba contra la corrupción, su marido caía por narcotraficante.
|
etiquetas
:
policía
,
narcotráfico
,
pp
,
óscar puente
5
1
0
K
66
actualidad
relacionadas
#1
calde
A mamarla todos los gilipollas que fueron al
mitin
manifestación o la apoyaban desde lejos!
Ahí tienen a sus héroes desenmascarados!
Que igual podían haber elegido ya otros héroes después de Púnica, Lezo, Gürtel, la foto del yate y la crema, la Dana, metro de valencia, ...
PD: Ya lo sé, no esperamos mucho más de esta gente... Soy un inocente...
0
K
11
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
