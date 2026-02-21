edición general
Dos heridos y dos detenidos en los incidentes al acabar el Osasuna-Real Madrid

Dos heridos y dos detenidos en los incidentes al acabar el Osasuna-Real Madrid

Al término del partido disputado en el estadio de El Sadar entre Osasuna y el Real Madrid, se registraron incidentes en la zona de Graderío Sur que se saldaron con dos personas detenidas y dos heridos.

Spirito #2 Spirito *
Pero, ¿Cómo?

¿Acaba un evento deportivo fanativo y, los fanáticos que rezan de rodillas a su diosito para que el partido al que están suscritos gane, se pelean como bestias inmundas?

¡No me lo puedo creer!

Pa' ir a mear y no echar gota y que, si me pinchas, no sangro.

xD
Pertinax #1 Pertinax *
Este es un paio que asiste al estadio a animar a su equipo, termina el partido, y marcha a casa o a tomarse unas galimbas en saludable compadreo.

El problema es que en este caso hablamos de garrulos.
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Debería prohibirse el fútbol si no son capaces de evitar esto
Pertinax #4 Pertinax *
#3 El fútbol es un deporte de 11 contra 11 en el que, en ocasiones, hay tan solo 11 imbéciles entre los aficionados que lo joden todo.
