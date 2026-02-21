Dos heridos y dos detenidos en los incidentes al acabar el Osasuna-Real Madrid

Al término del partido disputado en el estadio de El Sadar entre Osasuna y el Real Madrid, se registraron incidentes en la zona de Graderío Sur que se saldaron con dos personas detenidas y dos heridos.
¿Acaba un evento
deportivofanativo y, los fanáticos que rezan de rodillas a su diosito para que el partido al que están suscritos gane, se pelean como bestias inmundas?
¡No me lo puedo creer!
Pa' ir a mear y no echar gota y que, si me pinchas, no sangro.
El problema es que en este caso hablamos de garrulos.