Dos cazas de la OTAN interceptan otro avión espía ruso que sobrevolaba el mar Báltico

Dos cazas Eurofighter alemanes han interceptado y escoltado este domingo un avión ruso Ilushyn Il-20M, que habitualmente es utilizado en labores de vigilancia y reconocimiento o espionaje, sobre el mar Báltico, según ha informado la delegación alemana de la OTAN esta tarde.
Sobre todo drones espías.
Lee más o búscalos tú mismo
¿Eres un cínico o solo un ignorante?
Y lo pregunto en serio, ¿hay un contador de violaciones del espacio aéreo? ¿O es el nuevo argumentario?, porque si ahora mismo un avión de la OTAN volará el espacio aéreo ruso lo tendríamos en portada
Porque con tanta línea roja al Medvedev le da un ataque
Ahora se convierten en noticia de portada para alimentar el relato de que la guerra entre la UE y Rusia es inevitable.
Que es más poblable? Que sea mentira o verdad?
Que también es verdad que se usa las incursiones para saber el tiempo de reacción.
Yo no lo sé, solo digo, que se está exagerado con un propósito y eso es lo más poblable.
Que es más probable? Que rusia intente atacar o que EEUU haya orquestado.