Dos cazas de la OTAN interceptan otro avión espía ruso que sobrevolaba el mar Báltico

Dos cazas Eurofighter alemanes han interceptado y escoltado este domingo un avión ruso Ilushyn Il-20M, que habitualmente es utilizado en labores de vigilancia y reconocimiento o espionaje, sobre el mar Báltico, según ha informado la delegación alemana de la OTAN esta tarde.

Veelicus
Esto pasa todos los dias en ambos sentidos, no es ni noticia, pero por lo que sea hay que mover el avispero
9
aavvaallooss
#1 En ambos sentidos no. Cítame un solo caso en que la OTAN u Occidente haya violado el espacio aéreo ruso
1
Veelicus
#6 Eso no es violar el espacio aereo de nadie, son aguas internacionales, pero te lo venden como si lo fuera.
2
Asimismov
#6 en ambos sentidos, tanto aeronaves en el Ártico como barcos en el mar Negro.
Sobre todo drones espías.
Lee más o búscalos tú mismo
0
HeilHynkel
#6

¿Eres un cínico o solo un ignorante?
0
Don_Pixote
#_1 ¿ pruebas?

Y lo pregunto en serio, ¿hay un contador de violaciones del espacio aéreo? ¿O es el nuevo argumentario?, porque si ahora mismo un avión de la OTAN volará el espacio aéreo ruso lo tendríamos en portada
4
Gry
#2 En 2024, se ordenaron más de 400 despegues bajo control aliado en el espacio aéreo de la OTAN sobre Europa.

www.eldebate.com/espana/defensa/mundo/20250116/dos-cazas-f35-noruegos-
1
Gry
#2 En 2023: Los aviones de la Alianza volaron para interceptar naves militares rusas más de 300 veces el año pasado

www.abc.es/internacional/nueve-paises-otan-piden-respuesta-colectiva-i
1
Don_Pixote
#7 me queda claro que a Rusia se la suda, pero hay violaciones de la OTAN documentadas los últimos años desde que empezó el conflicto ?

Porque con tanta línea roja al Medvedev le da un ataque
1
Gry
#10 Esa información es mucho más complicada de encontrar pero tengo entendido que la OTAN y los rusos llevan tocándose las narices con acciones similares desde los tiempos de la guerra fría.

Ahora se convierten en noticia de portada para alimentar el relato de que la guerra entre la UE y Rusia es inevitable.
0
Barney_77
#2 Ni una sola vez ha pasado eso.
0
lluissubi
Para reyes pediré una Europa unida en el diálogo de Gibraltar a los urales.
1
Barney_77
Dime uno, solo un caso de aviones occidentales violando el espacio aéreo Ruso. El espacio de soberania, no espacio FIR. Como no tienes ni puta idea no me vas a contestar.
0
lluissubi
#11 navaja de ockhan...
Que es más poblable? Que sea mentira o verdad?
Que también es verdad que se usa las incursiones para saber el tiempo de reacción.

Yo no lo sé, solo digo, que se está exagerado con un propósito y eso es lo más poblable.
0
lluissubi
Navaja de Ockham.
Que es más probable? Que rusia intente atacar o que EEUU haya orquestado.
0
suppiluliuma
#3 Exacto. Los agentes americanos a cargo de Fuerzas Aeroespaciales de Rusia lo han orquestado todo. Los rusos son idiotas. No se dan cuenta de que su gobierno está formado por agentes americanos. :troll:
1

