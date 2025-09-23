edición general
Dos barcos de la flotilla con ayuda a Gaza sufren un nuevo ataque con drones

Los aparatos han vertido ácido sobre dos de las 38 embarcaciones que participan en la misión. También se han escuchado varias explosiones, pero no ha habido heridos ni se han registrado daños

alpoza #1 alpoza
La flotilla con ayuda humanitaria para Gaza ha sufrido un nuevo ataque. A su paso este martes por las costas de Creta, Grecia, varios drones han lanzado una sustancia ácida sobre dos barcos, el Ohwayla, en el que viaja un grupo de veteranos de guerra de Estados Unidos, y el Yulara, donde el ácido ha alcanzado a uno de sus tripulantes, que se ha podido recuperar varios minutos después.

Al mismo tiempo, se han escuchado explosiones cerca de varias embarcaciones, sin que se hayan reportado daños por el momento, por lo que todo apunta a que no ha impactado en ningún navío. Además, se han producido cortes en las comunicaciones y en todos los barcos se ha despertado a la tripulación para activar los protocolos de seguridad.
