Dos barcos de la flotilla con ayuda a Gaza sufren un nuevo ataque con drones

Los aparatos han vertido ácido sobre dos de las 38 embarcaciones que participan en la misión. También se han escuchado varias explosiones, pero no ha habido heridos ni se han registrado daños
Al mismo tiempo, se han escuchado explosiones cerca de varias embarcaciones, sin que se hayan reportado daños por el momento, por lo que todo apunta a que no ha impactado en ningún navío. Además, se han producido cortes en las comunicaciones y en todos los barcos se ha despertado a la tripulación para activar los protocolos de seguridad.