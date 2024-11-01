Dos años de prisión para el proveedor de ketamina de Matthew Perry

Erik Fleming, asistente personal de Matthew Perry, ha sido condenado esta semana a 24 meses de prisión, tres años de libertad condicional y una multa de 200 dólares, según ha informado un portavoz de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de la división de Los Ángeles, como facilitador de ketamina del actor, hallado muerto en su casa en octubre de 2023.