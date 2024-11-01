edición general
2 meneos
34 clics

DOOM se cuelga tras 2,5 años de ejecución en una PDA [eng]

Un usuario ejecuta la demo de DOOM en bucle durante dos años y medio para probar un cálculo de integer overflow en una variable que se incrementa cada vez que se ejecuta la demo

| etiquetas: doom , pda , cuelga , integer overflow
1 1 0 K 25 tecnología
3 comentarios
1 1 0 K 25 tecnología
#1 pcmaster
en una variable que se incrementa cada vez que se ejecuta la demo

Ha llegado al límite.
0 K 15
T3rr0rz0n3 #2 T3rr0rz0n3
Y qué prueba con eso? que efectivamente ese integer tiene bits finitos?
1 K 9
Hartum_fardako #3 Hartum_fardako
#2 que tiene mucho tiempo libre
0 K 6

menéame