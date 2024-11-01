·
2024-11-01
2
meneos
34
clics
DOOM se cuelga tras 2,5 años de ejecución en una PDA [eng]
Un usuario ejecuta la demo de DOOM en bucle durante dos años y medio para probar un cálculo de integer overflow en una variable que se incrementa cada vez que se ejecuta la demo
#1
pcmaster
en una variable que se incrementa cada vez que se ejecuta la demo
Ha llegado al límite.
0
K
15
#2
T3rr0rz0n3
Y qué prueba con eso? que efectivamente ese integer tiene bits finitos?
1
K
9
#3
Hartum_fardako
#2
que tiene mucho tiempo libre
0
K
6
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
