Donostia rompe toda relación institucional «presente o futura» con Israel por el genocidio

El Ayuntamiento de Donostia ha acordado romper «toda relación institucional, presente o futura», con el Gobierno de Israel y con «cualquier institución pública o privada que apoye o legitime el genocidio o las políticas que lo posibilitan, en todos los ámbitos». Solo el PP se ha desmarcado.

rob #2 rob *
¡Sí señor! Un gran ejemplo a seguir.
vicus. #4 vicus.
Hace falta más hostias de esas, como la de Donostia, una señora hostia.
allaquevamos #3 allaquevamos
ohhhhh, Benjamin Netanyahu va a terminar con lo de Gaza a la de YA.
Con lo que le gusta el Festival de Cine como para que no le permitan ir en la próxima edición. Por ahi no pasa.
Urasandi #5 Urasandi
#3 Mejor que ser cómplices o lameculos.
allaquevamos #6 allaquevamos
#5 Leer el titular como ejemplo alternativo:

Los esquimales han decidido prohibir todas las empresas de hielo israelíes en su territorio.
#7 diablos_maiq
#5 y mejor que no hacer nada
#1 xazazu
Oh, qué dignos.
