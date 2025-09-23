Donostia rompe toda relación institucional «presente o futura» con Israel por el genocidio

El Ayuntamiento de Donostia ha acordado romper «toda relación institucional, presente o futura», con el Gobierno de Israel y con «cualquier institución pública o privada que apoye o legitime el genocidio o las políticas que lo posibilitan, en todos los ámbitos». Solo el PP se ha desmarcado.
| etiquetas: donostia , rompe , relación institucional , israel , genocidio
Con lo que le gusta el Festival de Cine como para que no le permitan ir en la próxima edición. Por ahi no pasa.
Los esquimales han decidido prohibir todas las empresas de hielo israelíes en su territorio.