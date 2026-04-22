«Donnylandia»: Ucrania propone renombrar parte de Donbás para contentar a Trump

Los negociadores de Ucrania han propuesto renombrar la parte del Donbás por la que Rusia todavía está luchando como «Donnylandia» («Donnyland»), en un intento de atraer el favor del presidente estadounidense, Donald Trump, según informa este miércoles el diario The New York Times. Ucrania insiste en que puede defender el área y no quiere cederla a Rusia, que ya controla la mayor parte del Donbás, aunque en diciembre, el presidente ucraniano se mostró abierto a llegar a una solución intermedia, con la creación de una zona desmilitarizada.