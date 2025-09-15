edición general
¿Dónde están las 53.876 viviendas turísticas que no cumplen con la normativa?

¿Dónde están las 53.876 viviendas turísticas que no cumplen con la normativa?

Canarias, Málaga y Alicante son las zonas con más pisos ilegales. Del total de pisos cuyo número de registro ha revocado el ministerio de Vivienda, 8.698 están en Canarias, especialmente en Adeje y San Bartolomé de Tirajana.

Torrezzno #1 Torrezzno
La pregunta más bien sería donde están las 184.000 de vivienda pública que prometieron.
Forni #2 Forni
#1 De poco van a servir si siguen haciendo lo que les salga de los huevos con ellas.
Kantinero #4 Kantinero
#1 Según los datos disponibles a 31 de julio de 2024 del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, hay 80.745 viviendas ya movilizadas, con fondos transferidos del Gobierno central a las comunidades o ayuntamientos. Además, hay 59.879 que están firmadas o en desarrollo, un paso previo a la movilización de fondos. De estas, el Ejecutivo solamente ofreció la cifra el 13 de agosto de que 14.000 ya estaban a disposición de los ciudadanos, sin dar más detalles.
maldita.es/malditahemeroteca/20241016/vivienda-social-espana-sanchez/
Torrezzno #5 Torrezzno
#4 Del mismo artículo

Desde 2021 hasta octubre de 2024, Pedro Sánchez ha anunciado la construcción de hasta 184.000 viviendas en el marco del Plan Estatal para el acceso a la Vivienda 2022-2025. De ese dato, el Gobierno no especifica cuántas están ya construidas o entregadas a familias. El Ministerio de Vivienda no ha entregado a Maldita.es datos de cuántas de estas casas están ya disponibles.
Kantinero #6 Kantinero
#5 Del mismo:
con fondos transferidos del Gobierno central a las comunidades o ayuntamientos.
Torrezzno #7 Torrezzno
#6 pero es que eso es tirar balones fuera. Si el estado las construye y luego las cede a las comunidades debería haber un registro de cuantas de esas viviendas las estan usando familias que las necesitaban. Es imposible entender ese descontrol en 2025 cuando todo está registrado en bases de datos
#8 meneandotela
#6 #4 pregunto, no hay un portal de transparencia para ver esos fondos transferidos?
Dene #10 Dene
#4 no es por pasar la pelota de unos a otros, pero eso no habría que preguntarlo en las comunidades autónomas, que son las responsables? que yo sepa, el gobierno organiza la cuestion general, pone financiacion, etc, pero luego las competencias son de comunidades .. que en muchos casos, luego boicotean al gobierno. #5
Battlestar #3 Battlestar
Si no cumplen con la normativa me parece bien que no se les permita realizar la actividad. Pero creo que es un error pensar que esa vivienda va a dejar libre 50000 viviendas para poner en alquiler convencional.
Dejando de lado los que continúen haciéndolo ilegalmente, no puedes asumir que como la están alquilando en modo turístico significa que están dispuestos a alquilarlas en modo convencional, puede no interesarles perfectamente y en el mejor de los casos sacarlas al mercado inmobiliario o en el peor dejarla parada.

Tu puedes alquilar una vivienda como piso turístico porque el riesgo es bajo y los ingresos altos, con riesgo alto e ingresos moderados igual prefieren dejarla parada como ya hay muchos
#9 meneandotela
#3 muchos sí, pero habría que ver cuántas de esas viviendas fueron compradas con la idea de explotación, en cuyo caso no querrán pasar de X beneficios a 0€. Esos no les quedará otra que alquilar.
