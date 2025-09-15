¿Dónde están las 53.876 viviendas turísticas que no cumplen con la normativa?

Canarias, Málaga y Alicante son las zonas con más pisos ilegales. Del total de pisos cuyo número de registro ha revocado el ministerio de Vivienda, 8.698 están en Canarias, especialmente en Adeje y San Bartolomé de Tirajana.
Desde 2021 hasta octubre de 2024, Pedro Sánchez ha anunciado la construcción de hasta 184.000 viviendas en el marco del Plan Estatal para el acceso a la Vivienda 2022-2025. De ese dato, el Gobierno no especifica cuántas están ya construidas o entregadas a familias. El Ministerio de Vivienda no ha entregado a Maldita.es datos de cuántas de estas casas están ya disponibles.
con fondos transferidos del Gobierno central a las comunidades o ayuntamientos.
Dejando de lado los que continúen haciéndolo ilegalmente, no puedes asumir que como la están alquilando en modo turístico significa que están dispuestos a alquilarlas en modo convencional, puede no interesarles perfectamente y en el mejor de los casos sacarlas al mercado inmobiliario o en el peor dejarla parada.
Tu puedes alquilar una vivienda como piso turístico porque el riesgo es bajo y los ingresos altos, con riesgo alto e ingresos moderados igual prefieren dejarla parada como ya hay muchos