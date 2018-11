¿Dónde aparco mi vaca?

“El que compra un coche no está comprando un trozo de espacio público. Si te compras una vaca no tienes derecho a aparcarla en la calle aunque sea tuya. No debemos olvidar eso”. Esta frase de Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, zanja perfectamente la polémica que han levantado tanto PP como Ciudadanos con respecto a Madrid Central.