Donald Trump tensa las relaciones con su hijo Donald Trump Jr. al hundir un barco lleno de droga que se dirigía a EEUU

Donald Trump Jr., principal víctima de ese ataque en el que han muerto los once tripulantes de la embarcación, todavía no ha hecho declaraciones pero se muestra errático y nervioso desde hace algunas horas.

MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
La madre que los parió. xD xD xD
#18 rbrn *
#18 rbrn *
#3 No me vas a comparar 11 muertes de nada con esto...

EMT tiene unas líneas a veces que son absolutamente geniales xD xD xD
0 K 10
#5 laruladelnorte
En lo que se considera que es una “primera llamada de atención” a su hijo, Donald Trump ha anunciado que un contingente militar haya hecho saltar por los aires una lancha que había zarpado de Venezuela y que, según su Administración, iba cargada de droga. “Esto puede ponerle las cosas difíciles a Donald Trump Jr., que probablemente no esperaba este ataque directo por parte de su padre”,

Pobre chaval,qué golpes te da la vida y de quien menos te lo esperas.
2 K 38
reivaj01 #7 reivaj01
#5 Es una nueva estrategia del zanahorio para que su hijo se crezca ante las adversidades.
0 K 13
#12 laruladelnorte
#7 Como padre solo quiere hacer de su chiquillo un hombre respetable,bondadoso y humilde...igual que él. :shit:
0 K 10
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Está gentuza es una hipócrita. Dice que no quiere el libre mercado hay que respetarlo y luego alteran la logística para subir el precio.
2 K 30
mis_cojones_en_bata #13 mis_cojones_en_bata
Ostia, que me lo he creído xD xD xD
1 K 25
frg #21 frg *
#9 Ya semos dos ...

Edit: tres #13
Edit2: Cuatro #19 xD

Y eso sólo contando a los que nos atrevemos a contarlo. xD
1 K 26
Sadalsuud #24 Sadalsuud
#21 Yo no sabia de los problemas con los pasos de cebra del hijo del zanahorio, así que al leer el titular y la entradilla no me he enterado de nada y creía que era una noticia seria que no entendía, luego he visto EMT y he entendido menos, pero he comprendido... :-D
Así que cuéntame como otro más que ha caído...
0 K 7
#26 JoseLuis80
#13 Ídem.
0 K 11
Esku #9 Esku
Me lo habia creido hasta que me dio por mirar la fuente.
1 K 21
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Financiado por el nene de zanahorio, como se las gastan los del mundotolay. xD
0 K 20
victorjba #4 victorjba
Que llame al tipofijo, a ver si le queda algo xD
0 K 19
#11 chochis
#4 Necesita ayuda urgentemente, cualquier día se mata en directo.
2 K 42
LeDYoM #17 LeDYoM
#4 Bueno, el jefe de la oposicion seguro que puede conseguirle algo...
1 K 29
Heni #6 Heni
Mis dieses :troll:
1 K 16
Nylo #28 Nylo
Donald Trump Jr., principal víctima de ese ataque...

Iba a votar errónea, pero es tan ridículo que resulta gracioso. ¿Iba en la lancha el hijo de Trump? Porque yo juraría que las principales víctimas, mortales a más señas, son las de la lancha. Y si resulta que iba y ha sobrevivido, no me extraña que esté "errático y nervioso" desde hace algunas horas... vaya susto
0 K 10
xiobit #8 xiobit
Es que no puede ser que pase alguna lancha desde Venezuela, el niño tiene que saber que los negocios solo se deben hacer con Colombia.
0 K 10
kwisatz_haderach #14 kwisatz_haderach
Un poco cogido, si, el hijo dicen que le da la coca (aunque como ya es habitual, esto se ha sacado de contexto por dos videos virales manipulados y promovidos por los influencers que están en contra de trump) www.yahoo.com/news/fact-check-no-video-donald-003300702.html

A ver, que reirse de trump esta bien y el hijo es un nepo baby metido en mil escandalos por su propia cuentas, pero reirse de la muerte de 11 personas que fueron asesinadas sin juicio, sin registro, en aguas internacionales, bueno...
0 K 10
#25 abogado_del_diablo
#14 Obviamente no se ríe de ellos.
Hace una simple ironía que hace resaltar más su asesinato la hipocresía y maldad del acto. Un "periódico serio" español habría dicho "el incidente se saldó con 11 bajas..."
0 K 6
#10 Lokodelbajo
Falsa! Lo ha hecho para atacar a Hunter Biden (ya que su padre le salvó el culo):

youtube.com/shorts/f-I4epGVvks?si=bKMSrnIKaFahynwG
0 K 8
Palas_Memeces #16 Palas_Memeces
Asi que cuando se muera el viejo, el PP nombra secretario general al cuidador de Lucas...
0 K 7
Palas_Memeces #15 Palas_Memeces
Al final los EE.UU. destruyen el programa nuclear de la tirania socialcomunista española por culpa de dos catalanes... y tenemos que comprarle aspavientos a los chinos para tener luz ...
0 K 7
#23 ooshima
#22 Es que yo no sigo el fútbol.
0 K 6
#19 ooshima
Claro está que la probabilidad de que en ese barco hubiera algo de droga es bajísima. No me lo creo. Lo que yo no entiendo es qué tiene que ver eso con el junior de los cojones. Entonces he visto qué web es.
0 K 6
#22 abogado_del_diablo
#19 Pues que el hijo se mete coca.
0 K 6
ostiayajoder #27 ostiayajoder
#19 Nunca lo sabremos.

Nunca sabremos q habia en el barco ese...
0 K 8

