Donald Trump tensa las relaciones con su hijo Donald Trump Jr. al hundir un barco lleno de droga que se dirigía a EEUU

Donald Trump Jr., principal víctima de ese ataque en el que han muerto los once tripulantes de la embarcación, todavía no ha hecho declaraciones pero se muestra errático y nervioso desde hace algunas horas.
La madre que los parió.
EMT tiene unas líneas a veces que son absolutamente geniales
Pobre chaval,qué golpes te da la vida y de quien menos te lo esperas.
Edit: tres #13
Edit2: Cuatro #19
Y eso sólo contando a los que nos atrevemos a contarlo.
Así que cuéntame como otro más que ha caído...
Iba a votar errónea, pero es tan ridículo que resulta gracioso. ¿Iba en la lancha el hijo de Trump? Porque yo juraría que las principales víctimas, mortales a más señas, son las de la lancha. Y si resulta que iba y ha sobrevivido, no me extraña que esté "errático y nervioso" desde hace algunas horas... vaya susto
A ver, que reirse de trump esta bien y el hijo es un nepo baby metido en mil escandalos por su propia cuentas, pero reirse de la muerte de 11 personas que fueron asesinadas sin juicio, sin registro, en aguas internacionales, bueno...
Son tiempos extraños.
Hace una simple ironía que hace resaltar más su asesinato la hipocresía y maldad del acto. Un "periódico serio" español habría dicho "el incidente se saldó con 11 bajas..."
Nunca sabremos q habia en el barco ese...