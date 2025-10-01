Donald Trump responde al vacile del equipo europeo tras ganar la Ryder Cup frente a Estados Unidos

"¿Lo estás viendo, Donald Trump?", cantaban los jugadores del Viejo Continente mientras celebraban el trofeo. Según Trump, el equipo estadounidense "careció de liderazgo, energía y mentalidad ganadora", factores que en su opinión fueron los que marcaron la diferencia en la competición.
Lo que antaño era silencio y respeto por el rival, incluso en la competición más pasional del golf, la Ryder Cup, se ha convertido en lo más parecido a una barra brava argentina.
Algunos dicen que viene aparejado en el tiempo a las formas trumpeanas de hacer las cosas.