Donald Trump proclama a Melania "gran estrella de cine" pese al fiasco en taquilla: "En una familia no caben dos"

Donald Trump proclama a Melania "gran estrella de cine" pese al fiasco en taquilla: "En una familia no caben dos"

A pesar de su pobre desempeño en taquilla, el documental sobre Melania Trump la ha consagrado como una "gran estrella" de cine. Eso al menos es lo que opina su esposo y presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que entre elogios al, a su juicio, "exitoso" filme ha lanzado también un singular aviso: "no hay sitio en una familia para dos estrellas". "Ha estrenado una película muy exitosa, es la número uno. ¿Os lo podéis creer?", manifestó Trump durante la presentación de su 'Junta de Paz' en declaraciones recogidas por Daily Beast.

comentarios
Spirito #1 Spirito
xD xD xD

Ya hay que tener tragaderas para aguantar al Zanahorio. xD
Butters #5 Butters
#1 yo creo que hizo la película para tener excusa para no estar en casa y no verlo
EldelaPepi #7 EldelaPepi
#1
No se le ve muy incómoda, la verdad.
Imagino que la contrapartida le satisfará.
#9 Pixmac
#7 27 millones de contrapartida.
jm22381 #8 jm22381
#1 Por eso es una gran actriz :troll:
HeilHynkel #2 HeilHynkel
ha lanzado también un singular aviso: "no hay sitio en una familia para dos estrellas". "

¿le va a dar una alegría a Melania y se va a divorciar de ella? xD
pepel #4 pepel
Que le dé el Premio Nobel del Cine
Butters #6 Butters
#4 querrás decir el premio FIFA de cine
#3 sliana
Creeríais una "pequeña estrella"? Y una señora que ha hecho una película para que alguien pague favores a su marido?
