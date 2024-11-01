Donald Trump proclama a Melania "gran estrella de cine" pese al fiasco en taquilla: "En una familia no caben dos"

A pesar de su pobre desempeño en taquilla, el documental sobre Melania Trump la ha consagrado como una "gran estrella" de cine. Eso al menos es lo que opina su esposo y presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que entre elogios al, a su juicio, "exitoso" filme ha lanzado también un singular aviso: "no hay sitio en una familia para dos estrellas". "Ha estrenado una película muy exitosa, es la número uno. ¿Os lo podéis creer?", manifestó Trump durante la presentación de su 'Junta de Paz' en declaraciones recogidas por Daily Beast.