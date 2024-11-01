Donald Trump, Petropresident

"Por qué el dinero del petróleo del Golfo desempeña un papel tan desproporcionado en la corrupción estadounidense? Porque los petroestados, a diferencia de las democracias avanzadas, combinan una inmensa riqueza con el secretismo y una total difuminación de los límites entre el cargo público y el beneficio privado. Por lo tanto, están en una posición inmejorable para enriquecer a los funcionarios estadounidenses."(ENG)
| etiquetas: trump , petroleo , caos
La respuesta, sin duda, es todo lo anterior. Las malas decisiones no tienen por qué tener una sola explicación. De hecho, los desastres de la magnitud del que estamos viviendo suelen tener múltiples causas.
Pero cuando analizo el panorama… » ver todo el comentario