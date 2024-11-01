Donald Trump, Petropresident

"Por qué el dinero del petróleo del Golfo desempeña un papel tan desproporcionado en la corrupción estadounidense? Porque los petroestados, a diferencia de las democracias avanzadas, combinan una inmensa riqueza con el secretismo y una total difuminación de los límites entre el cargo público y el beneficio privado. Por lo tanto, están en una posición inmejorable para enriquecer a los funcionarios estadounidenses."(ENG)