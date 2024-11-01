¿Y si Donald Trump se ha equivocado atacando Irán?

La ofensiva militar en Oriente Próximo amenaza con fracturar la hegemonía global estadounidense. Mientras Washington concentra sus mermados recursos navales en el golfo Pérsico, el flanco del Pacífico queda expuesto ante Pekín y se desmorona su estructura política interna. El experto en defensa y seguridad Antonio Legaz muestra que la destrucción institucional no pacificará la región y corre el riesgo de entregar a los ayatolás "un balón de oxígeno" frente a sus disidentes.
| etiquetas: geopolítica , irán , trump
se dan cuenta de la cagada que ha hecho Hitleryahu y el zanahorio sus acolitos?
Quién se ha equivocado es Israel, vamos.
Cuando la hegemonía del imperio se hunda se habrá esfumado el sueño sionista del Gran Usrael.
Fijate en la hoja de ruta geopolítica de EEUU que publicaron hace poco y en los pasos que han dado.
Por suerte, parece que Irán va a impedir que consigan quedárselo todo.