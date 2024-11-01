edición general
¿Y si Donald Trump se ha equivocado atacando Irán?

La ofensiva militar en Oriente Próximo amenaza con fracturar la hegemonía global estadounidense. Mientras Washington concentra sus mermados recursos navales en el golfo Pérsico, el flanco del Pacífico queda expuesto ante Pekín y se desmorona su estructura política interna. El experto en defensa y seguridad Antonio Legaz muestra que la destrucción institucional no pacificará la región y corre el riesgo de entregar a los ayatolás "un balón de oxígeno" frente a sus disidentes.

JackNorte #2 JackNorte
Pensar que alguien como Trump puede acertar en algo dado su historial sus formas y compañias.
azathothruna #3 azathothruna
La pregunta que debemos hacernos de verdad es:
se dan cuenta de la cagada que ha hecho Hitleryahu y el zanahorio sus acolitos?
#1 Dav3n *
No se ha equivocado, ha atacado porque sino atacaba Israel y tendrían que haber salido corriendo a "socorrerlos" con la desventaja que implicaba.

Quién se ha equivocado es Israel, vamos.
makinavaja #4 makinavaja
#1 Israel ha atacado porque Netanyaju tiene elecciones en breve, y estaba bajando en las predicciones de voto....
#5 Dav3n
#4 Israel ha atacado porque la hegemonía del imperio-pelele se está yendo por el sumidero y sabían que era ahora o probablemente nunca, por eso no ha pasado ni un año desde que Irán les diera una paliza y han vuelto a por más. O eso pienso yo, las elecciones son algo secundario en todo este juego.

Cuando la hegemonía del imperio se hunda se habrá esfumado el sueño sionista del Gran Usrael.

Fijate en la hoja de ruta geopolítica de EEUU que publicaron hace poco y en los pasos que han dado.

Por suerte, parece que Irán va a impedir que consigan quedárselo todo.
Dene #6 Dene
Y ya nadie se sorprende de que USA hasta hace menos de 50 años era un país muy muy anti - judío... y ahora son sus marionetas
azathothruna #7 azathothruna
#6 Diras que antes de 1945 (mas o menos), o sea hace mas de 80
