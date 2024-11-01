Donald Trump ha cancelado un contrato de 11 millones de dólares con Catholic Charities para dar alojamiento y atención a menores migrantes [ENG]

La administración de Donald Trump ha cancelado abruptamente un contrato de 11 millones de dólares con Catholic Charities para alojar y cuidar a menores migrantes que llegan solos a Estados Unidos, poniendo fin a una relación entre la Iglesia Católica y el gobierno estadounidense que se remonta a la llegada de los primeros exiliados cubanos al sur de Florida. Este hecho se produce en medio de crecientes tensiones entre la administración y los católicos estadounidenses por las duras críticas del presidente al primer papa estadounidense.
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como un crio de 4 años
Al igual que cuando Musk desmantelaba las cosas bajo su cargo, hay más gente de esta cancelando contratos y cosas que van contra su ideología fascista, y a Trump esto se la suda.
Puede perfectamente si se le comunica, retrotraer una orden ejecutiva.
Por algo es TACO
lo mas probable es que King Donald haga comentarios tipo "Voy a dejar sin un dolar a esos mierdas" delante de sus cortesanos y luego esos lacayos de segundo nivel busquen ese tipo de cosas para ordenar cancelar para agradar al rey...
De lo contrario parece trump sea el bueno.