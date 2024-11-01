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Donald Trump ha cancelado un contrato de 11 millones de dólares con Catholic Charities para dar alojamiento y atención a menores migrantes [ENG]

La administración de Donald Trump ha cancelado abruptamente un contrato de 11 millones de dólares con Catholic Charities para alojar y cuidar a menores migrantes que llegan solos a Estados Unidos, poniendo fin a una relación entre la Iglesia Católica y el gobierno estadounidense que se remonta a la llegada de los primeros exiliados cubanos al sur de Florida. Este hecho se produce en medio de crecientes tensiones entre la administración y los católicos estadounidenses por las duras críticas del presidente al primer papa estadounidense.

| etiquetas: trump , contrato , catholic , charities
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8 comentarios
10 2 0 K 118 actualidad
reithor #3 reithor
Siempre encuentra la manera de ser un poco más mierder que el día anterior.
5 K 80
Dene #2 Dene
Pataletas Trump..
como un crio de 4 años
3 K 49
#4 soberao *
#2 #1 No queda claro si ha sido cosa exclusiva de Trump o de su gente, porque Trump no puede estar en todo mientras juega al golf, ni tampoco tiene capacidad cognitiva suficiente para esto, demasiado tiene con Irán para tener que pensar en otra cosa. Del artículo: "La administración de Donald Trump ha cancelado".
Al igual que cuando Musk desmantelaba las cosas bajo su cargo, hay más gente de esta cancelando contratos y cosas que van contra su ideología fascista, y a Trump esto se la suda.
0 K 17
Cehona #5 Cehona
#4 Trump es el máximo representante de esa administración.
Puede perfectamente si se le comunica, retrotraer una orden ejecutiva.
Por algo es TACO
0 K 13
#7 soberao
#6 #5 Claro pero que Trump no tiene esa capacidad de trabajo. El coge sus rabietas y su gente se mueve, pero no es algo que él tenga que firmar personalmente, porque entonces su administración no sería operativa, Trump estaría todo el día supervisando lo que hace su gente y esto es algo que nunca ha hecho ni tiene capacidad cognitiva para hacerlo, porque nunca ha trabajado ni va a trabajar en su vida.
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Dene #6 Dene
#4 eso lo entiendo, pero no te parece mucha casualidad un par de días despues de un "desencuentro" con el papa?
lo mas probable es que King Donald haga comentarios tipo "Voy a dejar sin un dolar a esos mierdas" delante de sus cortesanos y luego esos lacayos de segundo nivel busquen ese tipo de cosas para ordenar cancelar para agradar al rey...
2 K 45
Cehona #1 Cehona
Puto rencoroso. Este señor maneja el maletín nuclear.
2 K 45
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
"Para" no, "por".

De lo contrario parece trump sea el bueno.
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menéame