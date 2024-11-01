Donald Trump ha cancelado un contrato de 11 millones de dólares con Catholic Charities para dar alojamiento y atención a menores migrantes [ENG]

La administración de Donald Trump ha cancelado abruptamente un contrato de 11 millones de dólares con Catholic Charities para alojar y cuidar a menores migrantes que llegan solos a Estados Unidos, poniendo fin a una relación entre la Iglesia Católica y el gobierno estadounidense que se remonta a la llegada de los primeros exiliados cubanos al sur de Florida. Este hecho se produce en medio de crecientes tensiones entre la administración y los católicos estadounidenses por las duras críticas del presidente al primer papa estadounidense.