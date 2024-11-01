Donald Trump se enfadó con la televisión, así que ahora todo cuesta más [Ing]  

Hace 10 días, Ontario, provincia de Canadá, emitió un anuncio en TV donde el expresidente Ronald Reagan explicaba detalladamente por qué los aranceles son, en general, perjudiciales. El vídeo obvia detalles, pero, en general, ofrece una imagen bastante precisa de las opiniones económicas sobre el libre mercado de Reagan. Trump calificó el anuncio de «falso» y de intento de interferir «fraudulentamente» en la batalla legal por los aranceles, así que ha decretado: "DESDE AHORA SE DAN POR TERMINADAS TODAS LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES CON CANADÁ."