Donald Trump se alía con una IA para su red social, pero hay un problema: es tan 'woke' que le lleva la contraria

Donald Trump se alía con una IA para su red social, pero hay un problema: es tan 'woke' que le lleva la contraria

Las preguntas acerca de los temas polémicos que acompañan al presidente estadounidense arrojan unas respuestas que no van a ser las que habría querido ver el propio magnate

ia , trump , truth social
comentarios
antesdarle #1 antesdarle
Por eso se le llama inteligencia artificial
5 K 71
#6 A_S
#1 y que el otro sea un descerebrado también influye
1 K 21
angelitoMagno #5 angelitoMagno
¿Ahora woke significa ajustarse a los hechos reales y contrastados?
3 K 49
#7 Whitefox
Lo de Trump es estupidez natural.

#5 Significa cualquier cosa que no les guste o les lleve la contraria.  media
1 K 27
Ludovicio #8 Ludovicio
#5 Exactamente.
0 K 12
winstonsmithh #9 winstonsmithh
#5 Ni que fueras nuevo...
0 K 12
#3 Pivorexico *
Inteligencia Artificial VS Estupidez Natural , me asusta más la segunda .
1 K 18
#2 username
Van a tener que entrenar un modelo que se llame FascIA
0 K 11
comadrejo #4 comadrejo *
La wokIA, la octava yegua del apocalipsis. :troll: :troll:
0 K 11

