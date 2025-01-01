·
main action
10
57
clics
57
clics
Donald Trump se alía con una IA para su red social, pero hay un problema: es tan 'woke' que le lleva la contraria
Las preguntas acerca de los temas polémicos que acompañan al presidente estadounidense arrojan unas respuestas que no van a ser las que habría querido ver el propio magnate
ia
trump
truth social
tecnología
tecnología
antesdarle
Por eso se le llama
inteligencia
artificial
A_S
y que el otro sea un descerebrado también influye
angelitoMagno
¿Ahora woke significa ajustarse a los hechos reales y contrastados?
Whitefox
Lo de Trump es estupidez natural.
Significa cualquier cosa que no les guste o les lleve la contraria.
Ludovicio
Exactamente.
winstonsmithh
Ni que fueras nuevo...
Pivorexico
Inteligencia Artificial VS Estupidez Natural , me asusta más la segunda .
username
Van a tener que entrenar un modelo que se llame FascIA
comadrejo
La wok
IA
, la octava yegua del apocalipsis.
