Donald Trump advierte que Seth Meyers será el “próximo” mientras celebra la “cancelación” de Jimmy Kimmel como “una gran noticia para Estados Unidos” [ENG]

El presidente Donald Trump celebró la abrupta cancelación de Jimmy Kimmel Live! el miércoles por la noche con una dura publicación en Truth Social en la que aplaudió el final del programa nocturno de ABC. Trump también pidió que despidieran a dos de los rivales televisivos de Kimmel, Jimmy Fallon y Seth Meyers. «Buenas noticias para Estados Unidos: el programa de Jimmy Kimmel, con problemas de audiencia, ha sido CANCELADO», escribió Trump. «Felicidades a ABC por tener finalmente el valor de hacer lo que había que hacer".