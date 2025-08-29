Documento recientemente descubierto añade pruebas de que el Sudario de Turín no es el de la crucifixión [ENG]

El hallazgo, publicado en la revista Journal of Medieval History, revelan la primera prueba escrita conocida de que la reliquia fue rechazada. De hecho, el documento, hasta ahora desconocido, data del siglo XIV y es uno de los más antiguos en desestimar la famosa tela de 14 pies, además de constituir la prueba escrita más antigua conocida hasta la fecha. El relato más antiguo conocido hasta ahora era una carta escrita en 1389 por el obispo de Troyes, Pierre d'Arcis, que también denunciaba la Sábana Santa como un fraude.
En 1988 la Santa Sede autorizó la datación por carbono-14 de la sábana, que se realizó en tres laboratorios diferentes, y los tres laboratorios dataron los hilos de lino de la tela (con un intervalo de confianza del 95 %) entre 1260 y 1390.[3]Ese período de tiempo coincide con la primera aparición documentada de la sábana, en 1354.
si alguien cree que es la Sábana de Jesús (suponiendo que haya existido), es que tiene muchas ganas o mucha necesidad de creer, o tiene algún beneficio.
Así que este documento provablemente no vaya a cambiar nada
Y así, hecha la precedente diligencia e información sobre esto, finalmente se descubrió el fraude y cómo se había pintado artificialmente el paño, y se probó también quién lo pintó, siendo el mismo obra humana y no milagrosamente creado o dado.
Et tandem, solenti diligencia precedente et informacione super hoc facta, finaliter repent fraudem et quomodo pannus ille artificialiter depictus fuerat, et probatum fuit eciam per artificem qui illum depinxerat, ipsum humano ope factum, non miraculose confectum vel concessum
#1 Así es. Precisamente el artículo trata de un documento del siglo XIV que la denuncia como fraude y que es el más antiguo conocido hasta la fecha al respecto
Lo raro es que si ya se sabía .. digan que apareció el documento ahora.
También mola que un obispo del S XIV te cuente que esas apariciones y reliquias son para hacer caja
"...because many clergy men thus deceive others, in order to elicit offerings for their churches.”
Me recuerda a León X, el Apócrifo, «Quantum nobis nótrisqüe qüe ea de Christo fábula profuérit, satis est ómnibus seculis notum...»