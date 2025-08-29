Documento recientemente descubierto añade pruebas de que el Sudario de Turín no es el de la crucifixión [ENG]

El hallazgo, publicado en la revista Journal of Medieval History, revelan la primera prueba escrita conocida de que la reliquia fue rechazada. De hecho, el documento, hasta ahora desconocido, data del siglo XIV y es uno de los más antiguos en desestimar la famosa tela de 14 pies, además de constituir la prueba escrita más antigua conocida hasta la fecha. El relato más antiguo conocido hasta ahora era una carta escrita en 1389 por el obispo de Troyes, Pierre d'Arcis, que también denunciaba la Sábana Santa como un fraude.