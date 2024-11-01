Los documentales de la salsa: un recuento de los documentales que han abordado la salsa como eje central  

Hay muchos documentales de música latina, muchísimos, porque como se decía en la presentación de Latin Music in USA, “latin music is…” Y se mostraban imágenes de Los Lobos, Daddy Yankee, bailarines de mambo en el Palladium, Shakira y Celia Cruz con la Fania All Stars. En efecto, es eso y más, pero la salsa es parte esencial de esa música latina porque recoge ritmos tradicionales de las Antillas, los combina con elementos del jazz y del soul, y los urbaniza.