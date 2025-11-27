El documental 'Breaking Ranks' revela que soldados israelíes utilizaron a palestinos como escudos humanos [Eng]

El documental británico " Breaking Ranks: Inside Israel's War ", emitido por ITV, presenta testimonios de soldados israelíes que participaron en el reciente asalto a Gaza . Los soldados describen ataques contra civiles desarmados y demoliciones generalizadas de viviendas que devastaron grandes zonas de Gaza. El documental también destaca las órdenes dadas a los soldados de ignorar el derecho internacional y utilizar a civiles, incluidos niños, como escudos humanos, una práctica conocida en Israel como el "Protocolo Mosquito".