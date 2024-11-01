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La doble vida de un jubilado de 72 años en Montmeló: esconde más de 1.400 plantas de marihuana en el sótano

La doble vida de un jubilado de 72 años en Montmeló: esconde más de 1.400 plantas de marihuana en el sótano

En Montmeló, en Barcelona, un hombre de 72 años ha roto todos los esquemas y, en su casa, en vez de plantar geranios o rosas, tenía una plantación de marihuana de más de 1.400 plantas que funcionaba gracias a una conexión ilegal a la red eléctrica. Los agentes de la Unitat d'Investigació(UI) de la comisaría de Mollet del Vallès iniciaron las pesquisas después de que, a principios del mes de abril, varios testigos alertaran a la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) de los Mossos d'Esquadra sobre la existencia de la plantación (...)

| etiquetas: marihuana , jubilado , emprendedor , montmeló
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2 comentarios
3 0 0 K 34 actualidad
#1 Albarkas
¡¡¡¡Pero si son para consumo propio!!!!
Al hombre le duelen mucho los juanetes y de alguna forma tiene que aliviar sus dolores...
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#2 poxemita
Puede alegar que es para consumo propio, que 3s lo que ha estimado que necesita para el resto de vida, y que ya tiene una edad para no estar todos los años cultivando.
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