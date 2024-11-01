La doble vida de un jubilado de 72 años en Montmeló: esconde más de 1.400 plantas de marihuana en el sótano

En Montmeló, en Barcelona, un hombre de 72 años ha roto todos los esquemas y, en su casa, en vez de plantar geranios o rosas, tenía una plantación de marihuana de más de 1.400 plantas que funcionaba gracias a una conexión ilegal a la red eléctrica. Los agentes de la Unitat d'Investigació(UI) de la comisaría de Mollet del Vallès iniciaron las pesquisas después de que, a principios del mes de abril, varios testigos alertaran a la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) de los Mossos d'Esquadra sobre la existencia de la plantación (...)